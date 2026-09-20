मुंबई में तेज रफ्तार BMW पुल से नीचे गिरी, कैमरे में कैद हुआ खौफनाक हादसा; तीन की मौत

Mumbai BMW Accident:मुंबई कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार BMW पुल से नीचे गिर गई. हादसे में तीन लोगों की मौत हुई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है.

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मुंबई में तेज रफ्तार BMW पुल से नीचे गिरी

Mumbai BMW Accident: मुंबई के कोस्टल रोड पर रविवार सुबह तेज रफ्तार BMW का भयानक हादसा हो गया. कार मरीन ड्राइव से हाजी अली की तरफ जा रही थी. पुलिस के मुताबिक, कार की रफ्तार काफी तेज थी और इसी दौरान ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया. कार पहले पुल की दीवार से टकराई और फिर नीचे जा गिरी. हादसा इतना जोरदार था कि कार बुरी तरह टूट गई. इस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. हादसा सुबह करीब 5:20 बजे हुआ, जब कोस्टल रोड कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी मिली.

चार लोग कार में सवार थे

हादसे के समय BMW में कुल चार लोग मौजूद थे. दुर्घटना के बाद सभी को इलाज के लिए मुंबई के नायर अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने तीन लोगों को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया. घायल 23 वर्षीय आदित्य कल्पेश्वर ओसवाल को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती किया गया है. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 21 वर्षीय शनाय गज्जल, 17 वर्षीय धैर्य दर्शन सेठ और 19 वर्षीय आदित्य जकासनिया के रूप में हुई है. पुलिस अब हादसे से जुड़े बाकी पहलुओं की जांच कर रही है.

पुल की दीवार तोड़कर नीचे गिरी BMW

हादसे की तस्वीरों और वीडियो से कार को हुए भारी नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है. तेज रफ्तार BMW पहले पुल पर लगे एक साइनबोर्ड से टकराई और फिर सीमा दीवार को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी. जिस जगह कार गिरी, वहां पार्किंग का काम चल रहा था. टक्कर के बाद कार की छत अंदर की तरफ दब गई और विंडशील्ड पूरी तरह टूट गई. कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बंपर अलग हो गया और अंदर के कई हिस्से बाहर दिखाई देने लगे. हादसे की जांच में पुलिस जुटी हुई है.

देखें Video-

Tragedy on Mumbai’s Coastal Road A BMW crashed through the Coastal Road barrier near Lala College and Lotus Jetty around 5:03 am today while travelling towards Haji Ali. Four people were injured. Three aged 17, 19 and 21 were declared dead at Nair Hospital. One 23-year-old… pic.twitter.com/Nxgt47DdSS — Abhishek Kumar Pathak (@ImAbhi5200) September 20, 2026

कोस्टल रोड पर पहले भी सामने आया रफ्तार का मामला

मुंबई कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार कारों को लेकर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है. 3 सितंबर को मुंबई पुलिस ने कोस्टल रोड की सुरंग में रेसिंग के आरोप में छह से सात महंगी कारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इनमें Lamborghini, BMW M2 और BMW Z4 जैसी कारें शामिल थीं. पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने और लोगों की सुरक्षा खतरे में डालने से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया था. इस ताजा हादसे के बाद कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार और ड्राइविंग नियमों को लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं.

पुलिस कर रही हादसे की जांच

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त BMW की रफ्तार कितनी थी और ड्राइवर ने किस वजह से नियंत्रण खोया. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि हादसे से पहले कार की स्थिति और सड़क पर हालात कैसे थे. शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार के कारण नियंत्रण खोने की बात सामने आई है, लेकिन हादसे की पूरी वजह जांच के बाद ही साफ होगी. पुलिस दुर्घटना से जुड़े सबूत जुटा रही है. इस हादसे ने मुंबई कोस्टल रोड पर सुरक्षित ड्राइविंग को लेकर फिर ध्यान खींचा है.