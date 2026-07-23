50 ग्राम पाउंडर तुम्हारी जेब में डालूंगा, पूरी जिंदगी जेल में गुजारोगे... पुलिस वाले ने प्रदर्शकारियों छात्रों को फर्जी ड्रग्स केस की धमकी

Mumbai Student Protest: वीडियो में पुलिसकर्मी पुलिस वैन में बैठे छात्रों को धमकी देता है कि अगर फिर प्रदर्शन में आए तो तुम्हारी जेब में 50 ग्राम ड्रग्स रख दूंगा. फिर जमानत तक नहीं मिलेगी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 23, 2026, 3:57 PM IST
50 ग्राम पाउंडर तुम्हारी जेब में डालूंगा, पूरी जिंदगी जेल में गुजारोगे... पुलिस वाले ने प्रदर्शकारियों छात्रों को फर्जी ड्रग्स केस की धमकी
संबंधित पुलिसकर्मी को मौजूदा पोस्टिंग वाली जगह से हटा दिया गया है. (photo credit, Social Media)

Mumbai Student Protest: दिल्ली की तरह ही मुंबई में भी छात्र पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं. एक दिन पहले बुधवार को प्रदर्शन कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस वैन में बैठा लिया. गुरुवार को इस पुलिस वैन के भीतर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हो गया है. मुंबई पुलिस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं.

क्या है इस वीडियो में?

वायरल क्लिप में एक पुलिस ड्राइवर हिरासत में लिए गए छात्र प्रदर्शनकारियों को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देता दिख रहा है. पुलिस वाला छात्रों से कहा है कि अगर वे दोबारा विरोध करने आए तो उन पर उन पर ड्रग्स का झूठा केस लगा दिया जाएगा.

और पढ़ें: एक्ट्रेस आयशा खान ने दावा किया है कि मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान उन्हें बिना वजह हिरासत में लिया गया. इंस्टाग्राम वीडियो में उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए.

वीडियो में पुलिसकर्मी कहता है कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा विरोध प्रदर्शन में देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. मैं तुम्हारी जेब में 50 ग्राम पाउडर (ड्रग्स) डाल दूंगा. तब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. इससे पक्का हो जाएगा कि तुम्हें जमानत न मिले.

क्लिप में पुलिसकर्मी को यह भी कहते हुए सुना जा सकता है, तुम्हारी वजह से हमें परेशानी हो रही है. गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे छात्र प्रदर्शनकारी इसके जवाब में हंसते और मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. कांग्रेस तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने X पर वीडियो को शेयर किया है.

कौन है ये कांस्टेबल?

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कांस्टेबल की पहचान पवन सांगले के तौर पर हुई है. पवन सांगले मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं. वे वर्तमान में सायन पुलिस स्टेशन में तैनात हैं. पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं. तथ्यों की पुष्टि के बाद, संबंधित ड्राइवर को जांच पूरी होने तक उसकी मौजूदा पोस्टिंग से हटा दिया गया है.

मुंबई डीसीपी (ऑपरेशन्स) अकबर पठान ने कहा, मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और तथ्यों की पुष्टि के बाद कार्रवाई की जाएगी. संबंधित ड्राइवर को उसकी मौजूदा पोस्टिंग वाली जगह से हटा दिया गया है.

कांग्रेस, आप और सीजेपी की प्रतिक्रिया

मुंबई कांग्रेस ने कहा कि यह सिर्फ छात्रों को डराने-धमकाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था. आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है. छात्रों के सवालों का जवाब जिम्मेदारी के साथ दिया जाना चाहिए, न कि धमकियों से,.

आप ने और भी कड़ा रुख अपनाते हुए भाजपा को चेतावनी दी कि उसके दिन अब गिने-चुने हैं. कॉकरोच जनता पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) का इस्तेमाल अब छात्रों की जेबों में नकली ड्रग्स रखने के लिए किया जा रहा है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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