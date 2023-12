भारत में अवैध रूप से रह रहे 9 बांग्लादेशी गिरफ्तार, यहां से पैसे करते थे ट्रांसफर

मुंबई क्राइम ब्रांच ने भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजतिलक रौशन ने कहा है, “कुल 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है. वे अवैध रूप से भारत से बांग्लादेश में पैसे ट्रांसफर करते थे. इसमें और भी लोग शामिल लगते हैं, उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाया था.”

#WATCH | Rajtilak Roushan, DCP, Crime Branch says, “Total 9 Bangladesh citizens have been arrested…their modus operandi was that they used to illegally transfer money from India to Bangladesh. More people seem to be involved in this. They made fake Aadhaar card after coming to… https://t.co/4RpOLQJ2y5

— ANI (@ANI) December 13, 2023