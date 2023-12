मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए दो ड्रग तस्कर, 30 लाख की ड्रग्स बरामद

मुंबई क्राइम ब्रांच ने घाटकोपर इलाके से दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया. इनके पास से 30 लाख रुपये की ड्रग्स बरामद की है. पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है.

Mumbai Crime Branch arrested two drug peddlers and recovered drugs worth Rs 30 lakhs from Ghatkopar area. The police registered a case against both of them under the NDPS Act and presented them in court, where the court sent them to police custody till December 14. Further… pic.twitter.com/k91ECzMaqz

