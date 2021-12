नई दिल्ली : कोरोना (Coronavirus) का नया वेरिएंट Omicron लगातार नया खतरा बनता जा रहा है. तमाम राज्यों और शहरों में एक बार फिर लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियां लगाई जा रही हैं. मेट्रो ट्रेनों (Metro Trains) को 50 फीसद कैपेसिटी के साथ चलाया जा रहा है तो सिनेमा घरों (Cinema Hall Closed) को बंद करना पड़ रहा है. नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाकर भी Omicron के संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिशें हो रही हैं. इसके बावजूद Omicron संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona) आने का खतरा मंडराने लगा है और लोग इसको लेकर बातें करने लगे हैं. बता दें कि इस समय देश में Omicron संक्रमितों का आंकड़ा 900 से अधिक है.Also Read - Omicron के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने कहा, सुरक्षा देते हैं कोरोना के टीके; जल्दी से वैक्सीन लगवा लें

Omicron के मामले सिर्फ एक दिन में ही दोगुने हो रहे हैं. बुधवार को दिल्ली, मुंबई और गुजरात में कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है. पंजाब में भी Omicron का पहला मामला सामने आ गया है. आंकड़ा 900 के पार पहुंच चुका है और यह तेजी से बढ़ रहा है. केंद्र और राज्यों के आंकड़ों के अनुसार, देश में Covid19 मामलों की कुल संख्या एक महीने से थोड़ा अधिक समय बाद 10 हजार को पार कर गई है. 26 नवंबर को कोविड-19 के कुल 10 हजार 549 मरीज मिले थे. Also Read - WHO ने 'ओमिक्रॉन' और 'डेल्टा' वेरिएंट के खतरों के बीच कोरोना संक्रमण की 'सुनामी' आने की जताई आशंका

इस महीने 36 वर्षीय एक व्यक्ति स्पेन से पंजाब आया था, जिसके नमूने की जांच में वायरस के इस स्वरूप की पुष्टि हुई है. इसके साथ ही वायरस के इस नए स्वरूप से प्रभावित राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 22 हो गई है. बुधवार रात को उपलब्ध अपडेटिड सरकारी आंकड़ों के मुताबिक Omicron से संक्रमित मरीजों की संख्या 950 के करीब पहुंच गई है और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु व तेलंगाना में इस स्वरूप के अधिकांश नए मामले सामने आए हैं. Also Read - Dubai समेत UAE से मुंबई आने वाले सभी यात्र‍ियों के लिए 7 दिन का होम क्‍वारंटीन अनिवार्य, RT-PCR टेस्‍ट भी जरूरी

महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 85 और मरीजों के Omicron स्वरूप से संक्रमित पाए जाने के बाद प्रदेश में इस स्वरूप से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 252 हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह आठ बजे तक अपडेटिड आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए स्वरूप Omicron स्वरूप के 781 मामले सामने आ चुके थे, जिनमें से 241 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं या अन्य स्थानों पर चले गए हैं. ये मामले 21 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में सामने आए थे. दिल्ली में 238 मामले दर्ज किए गए हैं.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान में कहा गया कि भारत में एक दिन में कोविड-19 के 9 हजार, 195 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 करोड, 48 लाख, 8 हजार, 886 हो गई है. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 77 हजार, 002 तथा 302 और संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4 लाख, 80 हजार, 592 हो गई. यह आंकड़े बुधवार तक के हैं.

मुंबई में नगर निकाय के अधिकारियों ने बताया कि महानगर में कोविड-19 के 2510 नए मामले सामने आए जो आठ मई के बाद सबसे ज्यादा है, जबकि एक और मरीज की मौत हो गई. महानगर में इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 7 लाख, 75 हजार, 808 हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 16 हजार, 375 हो गया.

देश की आर्थिक राजधानी में मामलों में इजाफा 20 दिसंबर से हो रहा. अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को महानगर में 1377 मामले देखे गए और बुधवार के आंकड़े में 80 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई. मुंबई में आठ मई को 2678 मामले आए थे, जब महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी. दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 923 नए मामले दर्ज किए जो 30 मई के बाद सर्वाधिक और एक दिन पहले दर्ज किए गए मामलों से लगभग दोगुने हैं.

(इनपुट – पीटीआई)