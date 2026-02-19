By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मुंबई में कितने का मिल रहा है 1BHK फ्लैट? जानिए दिल्ली और गुरुग्राम से सस्ता या महंगा
Mumbai 1BHK Rent: इन दिनों सोशल मीडिया पर मुंबई में घरों के बढ़ते किराओं को लेकर बहस छिड़ी हुई. इस स्टोरी में हम आपको मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम के किराए की तुलना कर रहे हैं.
Mumbai 1BHK Rent: देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई अपने लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती है, यहां हर सालों लाखों की संख्या में लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं. ऐसे में जिन लोगों की सैलरी लाखों में नहीं होती है उनके लिए मायानगरी में बसना एक सपने के बराबर होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर मुंबई घरों के बढ़ते किराए से जुड़ा एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कमरे वाले अपार्टमेंट का किराया 45000 रुपया बताया गया. इस स्टोरी में हम आपको मुंबई के साथ साथ दिल्ली और गुरुग्राम में 1 BHK फ्लैट का रेंट रेट कितने चल रहा है. इसके बारे में बता रहे हैं.
सोशल मीडिया पर जिस की अपार्टमेंट की बात की जा रही है वो माटुंगा इलाके में आता है. इस तरह के अपार्टमेंट्स को आम बोलचाल की भाषा में 1BHK फ्लैट कहा जाता है, जिसमें लिविंग/ड्राइंग रूम, एक बेडरूम है और एक किचन होता है. यूजर ने इस पोस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए लिखता है की ‘पुराना वाइब 1BHK केवल 45K किराए पर.’ इसके अलावा कैप्शन में जानकारी दी गई की. ये मुंबई के माटुंगा इलाके में स्थित है. इस पोस्ट के वायरल होने के बाद कई बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाया.
मुंबई में 1BHK फ्लैट का किराया
- NoBroker: ₹18,000 से ₹45,000+ (लोकेशन के अनुसार)
- Housing.com: ₹25,000 से ₹35,000 (औसत रेंज)
- 99acres: ₹40,000 से ₹45,000+ (प्राइम लोकेशन में अधिक)
मुंबई में सेंट्रल और प्राइम इलाकों में किराया अधिक है, जबकि बाहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम रेंज में 1BHK मिल सकता है.
दिल्ली में 1BHK फ्लैट का किराया
- NoBroker: ₹6,000 से ₹20,000
- Housing.com: लगभग ₹17,000 औसत
- 99acres: ₹8,000 से ₹20,000
दिल्ली में मुंबई की तुलना में किराया कम है. बाहरी और रिहायशी इलाकों में सस्ते विकल्प उपलब्ध हैं.
गुरुग्राम में 1BHK फ्लैट का किराया
- NoBroker: ₹8,000 से ₹20,000+
- Housing.com: लगभग ₹27,000 औसत
- 99acres: ₹15,000 से ₹25,000
गुरुग्राम में किराया दिल्ली से थोड़ा अधिक है, खासकर कॉरपोरेट और आईटी हब के आसपास के इलाकों में.
तीनों शहरों की तुलना
|शहर
|NoBroker रेंज
|Housing.com औसत
|99acres रेंज
|मुंबई
|₹18,000 – ₹45,000+
|₹25,000 – ₹35,000
|₹40,000 – ₹45,000+
|दिल्ली
|₹6,000 – ₹20,000
|~₹17,000
|₹8,000 – ₹20,000
|गुरुग्राम
|₹8,000 – ₹20,000+
|~₹27,000
|₹15,000 – ₹25,000
छोटे छोटे होल्स के लिए देते हैं करोड़ों
इसके अलावा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक और वीडियो सामने आया था, जिसको @jayantikaa नाम के यूजर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इस वीडियो एक महिला ने बड़ी बड़ी इमारतों में फ्लैट्स के दरवाजे और खिड़कियों को दिखाते हुए बताया था कि इन छोटे छोटे होल्स के लिए लोग करोड़ों रुपये देते हैं और किराए पर लेने वाले हजारों रुपये लेकिन पैसे के हिसाब से इसमें सुविधाएं नहीं दी जाती है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें