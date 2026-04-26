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कौन हैं सलीम डोला? जो गुटखा बेचते-बेचते बन गया ड्रग सप्लायर, दाऊद से जुड़ा है कनेक्शन

मुंबई का कुख्यात ड्रग्स माफिया सलीम डोला को तुर्किए के इस्तांबुल में गिरफ्तार कर लिया गया है. यह कार्रवाई इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बाद हुई. आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है?

Published date india.com Published: April 26, 2026 11:23 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
कौन हैं सलीम डोला? जो गुटखा बेचते-बेचते बन गया ड्रग सप्लायर, दाऊद से जुड़ा है कनेक्शन

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जिस ड्रग्स केस की जांच कर रही थी, उसमें मुख्य आरोपी सलीम डोला को तुर्किए में हिरासत में लिया गया है. इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर हुई, यह कार्रवाई तुर्किए की खुफिया एजेंसी और स्थानीय पुलिस ने मिलकर की. यह नोटिस भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई के अनुरोध पर जारी किया गया था. क्योंकि मुंबई पुलिस लंबे समय से डोला की तलाश कर रही थी. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ये पूरा मामला क्या है और सलीम डोला कौन है?

आम परिवार से अंडरवर्ल्ड तक का सफर

सलीम डोला का जन्म मुंबई के भायखला इलाके के घोड़ापदेव में एक सामान्य परिवार में हुआ था. कम उम्र में ही वह मुंबई के अंडरवर्ल्ड के संपर्क में आ गया और धीरे-धीरे अपराध की दुनिया में कदम रखता गया. बताया जाता है कि उसकी दोस्ती छोटा शकील से हुई, जो दाऊद इब्राहिम (Dawood Ibrahim) के ग्रुप का हिस्सा था. शुरुआत में डोला ने मुंबई और दिल्ली में गुटखा सप्लाई का काम किया. लेकिन जल्द ही उसने अपने नेटवर्क को और खतरनाक दिशा में मोड़ लिया.

ड्रग्स के धंधे में कैसे हुई डोला की एंट्री?

गुटखे के कारोबार के बाद, डोला ने मारिजुआना यानी गांजे के धंधे में कदम रखा. 2012 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे 80 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था. वह करीब पांच साल जेल में रहा, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसे बरी कर दिया. जेल से बाहर आने के बाद उसने एक और बड़ा मोड़ लिया और फरार ड्रग सप्लायर कैलाश राजपूत से संपर्क किया. जिसने उसे सिंथेटिक ड्रग्स के कारोबार में उतार दिया.

फेंटेनिल ड्रग्स और विदेश भागने की कहानी

कैलाश राजपूत की मदद से डोला ने बटन नाम की सिंथेटिक ड्रग बनानी शुरू की, जो फेंटेनिल जैसे खतरनाक ओपिओइड से तैयार होती थी. 2018 में मुंबई पुलिस ने उसे 100 किलो फेंटेनिल के साथ फिर गिरफ्तार किया. लेकिन कुछ ही महीनों में वह जमानत पर बाहर आ गया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में ड्रग्स की पुष्टि नहीं हो पाई. जमानत मिलते ही वह देश छोड़कर पहले UAE भाग गया. जहां उसने अपने बेटे के नाम पर रियल एस्टेट का कारोबार खड़ा किया और बाद में नकली पहचान के साथ तुर्किए पहुंच गया.

अब भारत लाने की तैयारी

तुर्किए में गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल है कि सलीम डोला को भारत कैसे लाया जाएगा? क्योंकि भारत और तुर्किए के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है, इसलिए एजेंसियां उसे UAE के रास्ते भारत लाने की कोशिश कर रही हैं, जहां उसका पासपोर्ट भी बना हुआ है. अधिकारियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है. आने वाले समय में इस केस में कई और बड़े खुलासे होंगे.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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