मुंबई: मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में एक पांच मंजिला आवासीय इमारत में रविवार को भीषण आग लग गई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आग में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. दमकल विभाग को सुबह करीब छह बजे ‘आदित्य आर्केड’ इमारत में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस के साथ दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची.

Mumbai: Cooling operation by the fire brigade is underway at Aaditya Arcade building at Charni road, where a level-3 fire broke out this morning. pic.twitter.com/fbeBOHr6kX

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आग इमारत के भूतल और पहली मंजिल तक फैल गई. उन्होंने बताया कि आठ से 10 लोग परिसर से बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि नौ को दमकल विभाग ने बचाया.

#UPDATE: A fire brigade personnel taken to hospital on experiencing suffocation & dehydration; another personnel taken to hospital after he got injured during the operations. A person, who was stranded in the building, was found unconscious and then taken to a hospital. https://t.co/tMnnEKBrCF

— ANI (@ANI) 13 अक्तूबर 2019