मुंबई : मुंबई (Mumbai) में कुर्ला वेस्ट (Kurla West) के माहताब सीएचएस बिल्डिंग में सिलेंडर में हुए ब्लास्ट से भीषण आग लग गई. जिससे एक बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई और धू-धू कर जलने लगी. आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम 8 से ज्यादा गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. हालांकि इस घटना में किसी तरह की जान नहीं गई, लेकिन अगर समय रहते दमकल की टीम घटनास्थल पर ना पहुंचती तो बड़ा हादसा होने की संभावना थी.

घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे स्थानीय प्रशासन के मुताबिक सही समय पर सूचना मिलने पर दमकल की गाड़िया आ गईं, जिससे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी घटना टल गई. घटना में किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है. स्थानीय लोगों की मानें तो सिलेंडर में आग लगने के बाद हुए ब्लास्ट से बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और लोगों ने स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी.

#UPDATE Mumbai: The fire that broke out due to a cylinder blast in Mehtab CHS building in Kurla West, has been brought under control. https://t.co/SilLtmsEQr

— ANI (@ANI) January 24, 2020