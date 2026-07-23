रेनकोट, कैप और पुलिस की वैन... कौन हैं रिया आहिर? जिनकी फोटो इंटरनेट पर सर्च कर रहे लोग

मुंबई में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस वैन के आगे निडरता से खड़ी होकर चर्चा में आईं रिया अहीर (Rhiya Ahir) पेशे से मॉडल, एक्टर और एंत्रप्रेन्योर हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 23, 2026, 4:56 PM IST
रेनकोट, कैप और पुलिस की वैन... कौन हैं रिया आहिर? जिनकी फोटो इंटरनेट पर सर्च कर रहे लोग
रिया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखती हैं. वो 'रियासत' (Rhiyasat) नाम से हैंडमेड क्लोदिंग ब्रांड भी चलाती हैं. (ANI)
  • NEET पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन
  • छात्रों के समर्थन में विपक्ष का भी धरना प्रदर्शन
  • सरकार ने हर मुद्दे पर चर्चा का दिया ऑफर
  • सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर

NEET पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन पूरे देश में फैलने लगा है. हर जगह छात्र अपने हक की बात करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं. मुंबई में भी भारी बारिश के बीच बुधवार (22 जुलाई) को छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था. पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर वैन में बिठा लिया. इन सबके बीच एक लड़की की फोटो ने सबका ध्यान खींचा है. भारी बारिश में छात्रों के प्रदर्शन के बीच ये लड़की अचानक चलती पुलिस वैन के सामने आकर खड़ी हो गई. पुलिस के बार-बार हटने के कहने के बावजूद वह नहीं हटी. आखिरकार प्रदर्शकारियों को वैन से उतरवाकर ही मानी. आइए जानते हैं आखिर ये लड़की कौन है?

इंटरनेट सेंशेसन बनी इस लड़की का नाम रिया आहिर (Rhiya Ahir) है. ये मुंबई छात्र आंदोलन का नया चेहरा बनकर उभरी हैं. 27 साल की रिया ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि वह मुंबई के शिवाजी पार्क में हुए विरोध-प्रदर्शन का खास चेहरा बन जाएंगी. सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है. रिया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखती हैं. वो ‘रियासत’ (Rhiyasat) नाम से हैंडमेड क्लोदिंग ब्रांड भी चलाती हैं.

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डांस और म्यूजिक वीडियो का शौक

रिया आहिर को डांस का भी बहुत शौक है. उन्होंने कई म्यूजिक वीडियो में भी काम किया है, जिनमें उनका रीसेंट सॉन्ग ‘दिलबरा’ है, जो फरवरी 2025 में रिलीज हुआ था. रिया स्वभाव से धार्मिक हैं, ईश्वर में उनकी बहुत आस्था है. वह हर दिन मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा-अर्चना करती हैं.

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प्रोटेस्ट में कैसे हुईं शामिल?

मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रिया बुधवार को दादर के कोहिनूर स्क्वायर से शिवाजी पार्क की तरफ जा रही थीं. तभी उन्होंने देखा कि पुलिस की एक वैन में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी भरे हैं. वह तेजी से वैन की ओर बढ़ीं और उसके सामने खड़ी हो गईं. पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई.

रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने उनसे कहा कि वे आगे जाकर इन लोगों को छोड़ देंगे, इस पर रिया ने कहा कि उनको छोड़ना ही है, तो अभी छोड़ो. वह पुलिस के सामने डटी रहीं. वैन को आगे जाने नहीं दिया. आखिरकार पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया.

वायरल वीडियो पर रिया आहिर ने क्या कहा?

रिया आहिर ने कहा, “मैं न तो दलित हूं, न OBC. मेरे पेरेंट्स भी किसान नहीं हैं. फिर भी मैं छात्रों के लिए आवाज उठाऊंगी. उनके साथ हुई मारपीट गलत थी.”

मुंबई पुलिस ने दर्ज की 13 FIR

छात्रों के प्रदर्शन के मामले में मुंबई पुलिस ने 18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच 13 FIR दर्ज की हैं. विरोध प्रदर्शनों में शामिल 400 लोगों पर गैरकानूनी सभा और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के आरोप हैं.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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