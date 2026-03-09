By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मुंबई में मार्च में ही तपने लगा पारा! 40°C पहुंचा तापमान, IMD ने जारी किया 'सीवियर हीटवेव' अलर्ट
मौसम विभाग ने मुंबई और नॉर्थ कोंकण में भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. सोमवार (9 मार्च) को तापमान 40°C पहुंच गया, जो पिछले साल से 4 डिग्री ज्यादा है.
Mumbai Heatwave Alert: भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने मुंबई और नॉर्थ कोंकण के कई इलाकों में भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. सोमवार (9 मार्च) दोपहर तक मुंबई का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे शहर में तेज गर्मी महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार ये तापमान सामान्य से काफी ज्यादा है और कुछ इलाकों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि तेज धूप, हल्की धुंध और कम नमी के कारण गर्मी और ज्यादा महसूस हो रही है. शहर में नमी का लेवल लगभग 17 प्रतिशत दर्ज किया गया, जिससे हवा सूखी और बहुत गर्म लग रही है. ऐसी परिस्थितियों में लंबे समय तक बाहर रहने से लोगों को परेशानी हो सकती है.
बढ़ा हीट स्ट्रोक का खतरा
आज का UV इंडेक्स भी काफी ज्यादा रहा और ये 9.0 तक पहुंच गया, जिसे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार इतनी तेज धूप में लंबे समय तक रहने से त्वचा को नुकसान और हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है.
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार आज का 40°C तापमान इस तारीख के औसत 29°C से काफी ज्यादा है. पिछले साल इसी दिन मुंबई में अधिकतम तापमान करीब 35°C दर्ज किया गया था. यानी इस बार गर्मी पिछले साल की तुलना में लगभग 4 डिग्री ज्यादा है.
हालांकि रात के समय तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि रात में तापमान करीब 24°C तक गिर सकता है और आसमान साफ रहेगा. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसलिए अगले कुछ समय तक लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
