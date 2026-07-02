मुंबई में तेज बारिश बनी आफत, खुले मैनहोल में गिरा शख्स; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Mumbai Manhole Accident: मुंबई में भारी बारिश के बीच साकीनाका में खुला मैनहोल हादसे की वजह बना. रेस्क्यू अभियान जारी है. BMC और IMD ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/mumbai-heavy-rain-open-manhole-accident-sakinaka-man-missing-rescue-operation-bmc-imd-alert-today-8463618/ Copy

Mumbai Manhole Accident: मुंबई में लगातार हो रही तेज बारिश लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है. बारिश की वजह से सड़कें पानी से भर गई हैं और कई जगह हादसे भी सामने आ रहे हैं. कुछ दिन पहले चेंबूर में एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक छात्र की मौत हो गई थी. अब साकीनाका इलाके से एक और दुखद घटना सामने आई है. यहां खैरानी रोड पर सम्मान होटल के पास एक शख्स करीब 20 से 25 फीट गहरे खुले मैनहोल में गिर गया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, वह मोबाइल फोन पर बात करते हुए सड़क पार कर रहा था. बारिश के पानी की वजह से उसे खुला मैनहोल दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसके अंदर गिर गया.

क्यों खुला था मैनहोल का ढक्कन?

जानकारी के अनुसार, जिस जगह हादसा हुआ वहां एक निजी ठेकेदार की तरफ से मरम्मत का काम चल रहा था. इसी वजह से मैनहोल का ढक्कन हटाया गया था. अब जांच की जा रही है कि वहां लोगों को सावधान करने के लिए बैरिकेड, चेतावनी बोर्ड या दूसरी सुरक्षा व्यवस्था थी या नहीं. घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, 108 एम्बुलेंस सेवा और दूसरे विभागों की टीमें मौके पर पहुंच गईं. बचाव दल ने बिना देर किए मैनहोल के अंदर तलाश शुरू कर दी. तलाशी के दौरान शख्स की चप्पल और छाता मिले हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है. अधिकारियों का कहना है कि हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि उसे जल्द खोजा जा सके.

तेज बहाव के कारण तलाश में आ रही दिक्कत

लगातार हो रही बारिश की वजह से नालों और सीवर लाइनों में पानी का बहाव काफी तेज है. अधिकारियों को आशंका है कि शख्स पानी के साथ काफी आगे तक बह गया होगा. इसी वजह से बचाव टीम सिर्फ मैनहोल के आसपास ही नहीं, बल्कि आसपास के ड्रेनेज नेटवर्क और बड़े नालों में भी तलाश कर रही है. इसके लिए खास उपकरणों और मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और कई विभाग मिलकर इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. इस घटना के बाद एक बार फिर बारिश के मौसम में खुले मैनहोल और अधूरी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे काम के दौरान सुरक्षा इंतजाम मजबूत होने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से बचा जा सके.

#BREAKING Another civic mishap in Mumbai! Man swept into open manhole in Mumbai's Chandivali amid heavy rain. Search operations underway The waterlogged road had reportedly concealed the uncovered manhole, located on Khairani Road, opposite SJ Studio in Mumbai's Chandivali… pic.twitter.com/2p25JU6VqD — Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 2, 2026

मुंबई में भारी बारिश

गुरुवार को मुंबई में भारी बारिश जारी रही, जिससे दादर, परेल, हिंदमाता, चारकोप, वर्ली, गोरेगांव और अंधेरी समेत कई खास जगहों पर पानी भर गया. शहर की सिविक बॉडी, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई. BMC के मुताबिक, गुरुवार सुबह 8 बजे खत्म हुए 24 घंटों में पूर्वी इलाकों में सबसे ज़्यादा 189 mm औसत बारिश हुई, इसके बाद आइलैंड शहर में 172 mm और पश्चिमी इलाकों में 165 mm बारिश हुई. मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सर्विस भी ट्रैक पर पानी जमा होने की वजह से प्रभावित हुईं, यात्रियों ने बताया कि सुबह ट्रेनें अपने तय समय से 10 से 15 मिनट देरी से चल रही थीं. हालांकि, रेलवे ने कहा कि सर्विस “आसानी से और नॉर्मल” चल रही हैं.

मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह तक बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना है. कभी-कभी 50-60 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.