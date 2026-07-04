मुंबई में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में हुआ जलभराव, सड़क धंसी और बढ़ी लोगों की मुश्किलें

Mumbai Weather: मुंबई में लगातार बारिश से जलभराव, सड़क धंसने और ट्रैफिक की बड़ी समस्या सामने आई. वसई, भांडुप, गेटवे ऑफ इंडिया क्या हैं हालात.

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बारिश का कहर (Image: x)

मुंबई में तेज बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित

वसई जलमग्न, गेटवे पर उठीं ऊंची समुद्री लहरें

भांडुप में सड़क धंसी, वाहन गड्ढे में फंसा

रेड अलर्ट जारी, लोगों को सतर्क रहने सलाह

Mumbai Weather: शनिवार को मुंबई और आसपास के इलाकों में हुई लगातार तेज बारिश ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया. कई जगह सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शहर के अलग-अलग हिस्सों का हाल दिखाई दिया. बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा हो गया और लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा. मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

वसई, नवी मुंबई और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या हाल रहा?

लगातार बारिश के कारण वसई के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया. सड़कें पूरी तरह पानी में डूब गईं, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई. नवी मुंबई में भी कई सड़कों पर पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी हो गई. वहीं गेटवे ऑफ इंडिया पर हाई टाइड के दौरान समुद्र की ऊंची लहरें किनारे से टकराती दिखाई दीं. इन नजारों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोग लगातार उन्हें साझा कर रहे हैं.

Mumbaikars, please stay alert. Heavy rainfall can lead to sudden road cave-ins, waterlogging & dangerous travel conditions. Avoid unnecessary travel. Slow down while driving and don’t take chances.#MumbaiRainspic.twitter.com/dN0W88avjA — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) July 4, 2026

भांडुप में सड़क धंसने से क्या हुआ?

मुंबई के भांडुप के सोनापुर इलाके में लगातार बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा धंस गया. यह घटना एक निर्माणाधीन जगह के पास हुई, जहां सड़क कमजोर पड़ने से एक वाहन गड्ढे में फंस गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर इलाके को सुरक्षित किया और लोगों को उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी.

Heavy Rains Turn into a Disaster in Mumbai! ️☔️⛈️ Due to continuous heavy rainfall, waterlogging has occurred in the Madhuban area of Vasai. Roads are flooded with water, disrupting people’s movement and throwing daily life into chaos.#MumbaiRains #Vasai #Madhuban… https://t.co/aIovdikJHo pic.twitter.com/KyKPX6cVXC — Indian Observer (@ag_Journalist) July 4, 2026

किन इलाकों में ट्रैफिक और ट्रेन सेवाएं हुईं प्रभावित?

बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा. अंधेरी और मलाड सबवे में पानी भरने के कारण दोनों रास्तों को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा. इससे पश्चिमी उपनगरों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. वहीं मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाएं भी बारिश से प्रभावित हुईं और कई ट्रेनों की रफ्तार धीमी रही. ठाणे और पालघर में भी जलभराव और पेड़ गिरने की घटनाओं से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

मौसम विभाग और सरकार ने क्या सलाह दी?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. भारी बारिश और गरज के साथ बारिश का दौर 6 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है. एहतियात के तौर पर मुंबई में स्कूल और कॉलेजों की दोपहर की कक्षाएं बंद रखी गईं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई, पुणे और नासिक के लोगों से अपील की है कि वे मौसम विभाग की सलाह का पालन करें और बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने से बचें. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है.