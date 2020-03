नई दिल्ली : अन्य देशों के बाद अब भारत में भी लगातार कोरोना वायरस (Coronavirus) के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे देश के लोगों में दहशत का माहौल है. देश में इस घातक वायरस को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी इससे उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और संदिग्ध मरीजों को अन्य मरीजों से अलग रखने और इन मरीजों की जल्द से जल्द पहचान करने और बेहतर इलाज की व्यवस्था करने को कहा है.

भारत में कोरोना वायरस का डर लोगों पर इस कदर हावी हो गया है कि अब लोग होली खेलने से भी बच रहे हैं. ऐसे में मुंबई (Mumbai) में होलिका दहन के मौके पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां लोगों ने होलिका दहन की जगह कोरोनासुर का पुतला जलाया और इस वायरस के जल्द से जल्द भारत से जाने की कामना की. वहीं इस कोरोनासुर को लेकर खास बात यह रही कि इसे जलाने के लिए किसी तरह की लकड़ी या अन्य चीजों का इस्तेमाल ना करके इंजेक्शन की तरह की एक आकृति का इस्तेमाल किया गया.

#WATCH Mumbai: An effigy based on the theme of #CoronaVirus that was put up in Worli was burned as a part of Holika Dahan, a ritual that takes on the eve of #Holi festival. (09.03.2020) pic.twitter.com/1qUKvl1erd

— ANI (@ANI) March 9, 2020