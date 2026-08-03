प्यासी है मुंबई... फिर क्यों करोड़ों लीटर पानी बहा दिया समंदर में, क्या है बीएमसी की रणनीति?

Mumbai: मुंबई के मुंबई के सिविक पंपिंग स्टेशनों ने पिछले महीने 8 दिनों में करोड़ों लीटर पानी अरब सागर में बहा दिया. यह इतना पानी है कि इससे पूरे मुंबई शहर की पेयजल की जरूरत 10 दिन तक पूरी की जा सकती है. आइये जानते हैं कि बीएमसी ने यह कदम क्यों उठाया जबकि मुंबई रोज पानी की किल्लत से भी जूझ रहा है. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून से 7 जुलाई के बीच मुंबई में 898 मिमी बारिश हुई. यह सामान्य तौर पर जुलाई में होने वाली कुल बारिश से ज्यादा है. इसलिए आठ पवई जिलों की कुल स्टोरेज क्षमता पर दबाव पड़ने लगा. इसके बाद BMC के 19 चालू पंपिंग स्टेशनों ने 4,290.5 करोड़ लीटर पानी बाहर निकाला है. यह इतना पानी है जो आठ पवई झीलों की कुल स्टोरेज क्षमता के बराबर है.
रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई को बाढ़ से बचाने के लिए बीएमसी ने ये फैसला लिया. अगस्त के अंत तक इन जलाशयों के पूरी तरह भरने की उम्मीद है, जबकि मानसून आम तौर पर अक्टूबर के मध्य तक चलता है. यानी बीएमसी बार-बार बारिश के मीठे पानी को समुद्र में डालने को मजबूत होगा.
मुंबई में कोई मीठे पानी का प्राकृतिक स्रोत नहीं है. मुंबई पेयजल के लिए पूरी तरह से मानसून पर निर्भर सात जलाशयों पर निर्भर है. ये जलाशय विहार, तुलसी, भाटसा, तान्सा, अपर वैतरणा, मिडिल वैतरणा और मोदक सागर हैं.
मुंबई के सात जलाशयों में से ज़्यादातर शहर की सीमाओं के बाहर स्थित हैं. यह नेटवर्क 150 वर्षों में तैयार किया गया है. सबसे पुरानी झील, विहार झील, 1860 की है और संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर स्थित है. यहीं तुलसी झील भी है. 2012 में पूरा हुआ मिडिल वैतरणा सबसे नया बांध है.
रिपोर्ट के अनुसार, शहर में पाइप से पानी भेजने से पहले जलाशयों के पानी को भांडुप फिल्ट्रेशन प्लांट में साफ किया जाता है. रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई को रोज़ाना 4,300 मिलियन लीटर (MLD) पानी की ज़रूरत होती है, जबकि BMC 3,900 MLD सप्लाई करती है. यानी मुंबई में 400 मिलियन लीटर की पानी की कमी होती है. जाहिर तौर पर बारिश के पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए अब मुंबई को नए जलाशयों की जरूरत है. साथ ही रेनवाटर हार्वेस्टिंग इस शहर के लिए बेहद जरूरी है, वरना ये बेशकीमती पानी यूं ही हर साल बर्बाद होता रहेगा.
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