मुंबई और कोलकाता पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, समुद्र का बढ़ता जलस्तर छीन सकता है लाखों घर

समुद्र का जलस्तर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह धरती का लगातार गर्म होना है. ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर और बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

समुद्र के बढ़ते जलस्तर असर अब दुनिया के कई तटीय शहरों में दिखने लगा है. संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक नई रिपोर्ट ने भारत के मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों लेकर भी बड़ी चिंता जताई है. रिपोर्ट के मुताबिक, समुद्र का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो इन शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के घरों पर खतरा मंडरा सकता है. UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के निचले इलाकों में समुद्र का बढ़ता पानी लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है. भारत के मुंबई और कोलकाता के अलावा बांग्लादेश की राजधानी ढाका जैसे शहर भी इस खतरे की चपेट में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलाके में 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं, जिनके घर स्थायी रूप से पानी में डूबने के खतरे में हैं.

क्यों बढ़ रहा जलस्तर

समुद्र का जलस्तर बढ़ने की सबसे बड़ी वजह धरती का लगातार गर्म होना है. ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर और बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं. इसके अलावा गर्म होता समुद्र भी फैलता है, जिससे समुद्र का स्तर ऊपर उठता है. UN ने बताया कि साल 2014 से 2023 के बीच दुनिया भर में समंदर का स्तर हर साल औसतन 4.7 मिलीमीटर बढ़ा. वहीं 2024 में यह बढ़ोतरी करीब 5.9 मिलीमीटर रही, जो एक नया रिकॉर्ड था.

मुंबई और कोलकाता को क्यों ज्यादा खतरा?

मुंबई और कोलकाता दोनों ही समुद्र के करीब और कई जगहों पर काफी निचले इलाकों में बसे हैं. ऐसे में समुद्र का पानी बढ़ने के साथ-साथ भारी बारिश, तूफान और जमीन के धीरे-धीरे नीचे धंसने जैसी समस्याएं खतरे को और बढ़ा सकती हैं. समुद्र का पानी बढ़ने से सिर्फ घरों को ही नुकसान नहीं होगा. सड़कें, रेलवे, बिजली की व्यवस्था, पानी की सप्लाई, बंदरगाह और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं.

पीने के पानी पर भी पड़ेगा असर

समुद्र का पानी जमीन के अंदर मौजूद मीठे पानी के स्रोतों में पहुंचने लगे तो पीने के पानी की समस्या भी पैदा हो सकती है. खेतों की मिट्टी में खारापन बढ़ने से खेती और सिंचाई पर भी असर पड़ सकता है. UN ने बताया कि समुद्र का बढ़ता जलस्तर स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बन सकता है. बाढ़ और खराब होती साफ-सफाई की वजह से पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. इसके अलावा लोगों को चोट लगने और जान जाने का खतरा भी बढ़ सकता है.

सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई शहर खतरे में

समुद्र का बढ़ता जलस्तर दुनिया के कई बड़े तटीय शहरों के लिए चिंता का विषय है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के मियामी और न्यूयॉर्क तथा चीन के ग्वांगझू जैसे शहरों में भी समुद्र बढ़ने से अरबों डॉलर की संपत्ति खतरे में पड़ सकती है. UN का कहना है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ना अब एक ऐसा खतरा है, जिसकी तैयारी अभी से करनी होगी. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए बेहतर योजना, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और लंबे समय की तैयारी जरूरी है.