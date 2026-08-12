मुंबई में बारिश का कहर: कुर्ला में लैंडस्लाइड से 5 की मौत, कई मलबे में दबे होने की आशंका; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

मुंबई में तेज बारिश के बीच बुधवार तड़के कुर्ला के अशोकनगर इलाके में लैंडस्लाइड हो गया. मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है. अब तक पांच लोगों की मौत और दो के घायल होने की पुष्टि हुई है. रेस्क्यू जारी है.

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Mumbai Landslide: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश के बीच बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया. कुर्ला के अशोकनगर इलाके में करीब 3 बजे लैंडस्लाइड होने से कई लोग मलबे में दब गए. हादसे में अब तक पांच लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य के मलबे में फंसे होने की आशंका है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, बीएमसी, एनडीआरएफ और दूसरी राहत-बचाव एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंच गईं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया.

पुलिस के मुताबिक, लैंडस्लाइड की घटना घाटकोपर पुलिस स्टेशन की सीमा में आने वाले अशोकनगर इलाके में हुई. डीसीपी गणेश शिंदे ने बताया कि हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ. शुरुआती जानकारी में करीब चार से पांच लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई गई थी. राहत एवं बचाव दल मलबा हटाकर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

दो लोगों की मौत, दो घायल

अधिकारियों के अनुसार, हादसे में दो लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है. घायलों की पहचान 18 वर्षीय सोहेल अंसारी और 14 वर्षीय मोहम्मद अंसारी के रूप में हुई है. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

वहीं, 28 वर्षीय साहिल अंसारी और 14 वर्षीय मोहम्मद समीर को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों में परिजन अपनों के लिए परेशान नजर आए, जबकि आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालते दिखाई दिए.

मेयर भी मौके पर पहुंचीं

मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े भी घटनास्थल पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान का जायजा लिया. पुलिस और प्रशासन की टीमें मलबे के आसपास लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं. अधिकारियों का फोकस इस बात पर है कि अगर कोई व्यक्ति अभी भी मलबे के नीचे फंसा है, तो उसे जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.

मुंबई में पिछले कुछ हफ्तों से मानसून के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है. भारी बारिश के कारण शहर के अलग-अलग हिस्सों में जलभराव, सड़क यातायात और सार्वजनिक परिवहन पर असर देखने को मिला है. बारिश के दौरान हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं और यात्रियों के लिए एयरलाइंस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है.

बारिश के बीच एक और बड़ा हादसा

कुर्ला लैंडस्लाइड की घटना से कुछ घंटे पहले मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगने से दो लोगों की मौत हो गई थी. शांता भवन की 12 मंजिला इमारत की 11वीं मंजिल के दो फ्लैटों में मंगलवार रात करीब 10 बजे आग लगी थी. आग में कुल आठ लोग घायल हुए, जिनमें दो दमकलकर्मी भी शामिल थे. सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया. ढाई साल के बच्चे अबीर और 23 वर्षीय अंकिता को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.