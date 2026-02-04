  • Hindi
  • India Hindi
  • Mumbai Lift Accident Gas Filled Balloons Explosion Injures Two People Inside Residential Building

Video: लिफ्ट में घुसते ही हुआ जोरदार धमाका, हादसे का वीडियो देख सहमे लोग

Mumbai Lift Accident: मुंबई के गोरेगांव में लिफ्ट के अंदर गैस भरे गुब्बारों में अचानक धमाका हो गया. CCTV में कैद इस हादसे में दो लोग झुलसे, पुलिस जांच में जुटी.

Published date india.com Published: February 4, 2026 10:44 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Mumbai lift accident
Mumbai lift accident

Mumbai Lift Accident: मुंबई के एक गोरेगांव इलाके में लोगों के लिए आज का दिन आम दिनों जैसा ही था, लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया. गोरेगांव स्थित एक इमारत की लिफ्ट में अचानक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी को दहला दिया. इस पूरी घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सामने आया है.

लिफ्ट में घुसते ही हुआ धमाका

CCTV फुटेज के मुताबिक, सबसे पहले एक महिला सफेद शर्ट पहने लिफ्ट में दाखिल हुई. उसके हाथ में एक छोटा ट्रॉली बैग था. महिला ने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर खड़ी हो गई. इसके बाद एक व्यक्ति बड़ी पॉलीथिन थैली में दर्जन से ज्यादा गुब्बारे लेकर लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता नजर आता है. महिला ने उसे देखकर लिफ्ट में थोड़ी जगह बना दी. गुब्बारे वाला व्यक्ति किसी तरह अंदर घुस गया और कोने में खड़ा होने लगा. इसी दौरान एक और व्यक्ति काली शर्ट पहने लिफ्ट में आने ही वाला था कि अचानक गुब्बारों में जोरदार आग लग गई.

आग की लपटों से भर गई लिफ्ट

अगले ही पल लिफ्ट के अंदर आग का गोला बन गया. कुछ सेकंड के लिए CCTV कैमरे में सिर्फ आग की लपटें ही दिखाई देती हैं. दृश्य इतना भयानक था कि कुछ देर के लिए लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग कैमरे से भी ओझल हो गए. आग शांत होते ही महिला और दोनों पुरुष लिफ्ट से बाहर की ओर भागते नजर आते हैं. गुब्बारे लाने वाला व्यक्ति संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है. पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में महिला और गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति को जलने की चोटें आई हैं. दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

किस गैस से भरे थे गुब्बारे?

अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गुब्बारों में कौन-सी गैस भरी गई थी. पुलिस का कहना है कि हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होती, लेकिन अगर गुब्बारे हाइड्रोजन गैस से भरे हों, तो वे बेहद खतरनाक और आसानी से आग पकड़ने वाले होते हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं सस्ते और खतरनाक विकल्प के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल तो नहीं किया गया.

देखें वीडियो-

लापरवाही बन सकती है जानलेवा

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों और बंद जगहों में इस तरह के ज्वलनशील सामान ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है. लिफ्ट जैसी बंद जगह में थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे गुब्बारे या अन्य सामान खरीदते समय सावधानी बरतें और बिना जानकारी के भरी गई गैस वाले गुब्बारों से दूरी बनाए रखें. साथ ही, ऐसे किसी भी संदिग्ध सामान की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.