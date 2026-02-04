Hindi India Hindi

Mumbai Lift Accident Gas Filled Balloons Explosion Injures Two People Inside Residential Building

Video: लिफ्ट में घुसते ही हुआ जोरदार धमाका, हादसे का वीडियो देख सहमे लोग

Mumbai Lift Accident: मुंबई के गोरेगांव में लिफ्ट के अंदर गैस भरे गुब्बारों में अचानक धमाका हो गया. CCTV में कैद इस हादसे में दो लोग झुलसे, पुलिस जांच में जुटी.

Mumbai Lift Accident: मुंबई के एक गोरेगांव इलाके में लोगों के लिए आज का दिन आम दिनों जैसा ही था, लेकिन कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया. गोरेगांव स्थित एक इमारत की लिफ्ट में अचानक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी को दहला दिया. इस पूरी घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जो अब सामने आया है.

लिफ्ट में घुसते ही हुआ धमाका

CCTV फुटेज के मुताबिक, सबसे पहले एक महिला सफेद शर्ट पहने लिफ्ट में दाखिल हुई. उसके हाथ में एक छोटा ट्रॉली बैग था. महिला ने लिफ्ट का बटन दबाया और अंदर खड़ी हो गई. इसके बाद एक व्यक्ति बड़ी पॉलीथिन थैली में दर्जन से ज्यादा गुब्बारे लेकर लिफ्ट में घुसने की कोशिश करता नजर आता है. महिला ने उसे देखकर लिफ्ट में थोड़ी जगह बना दी. गुब्बारे वाला व्यक्ति किसी तरह अंदर घुस गया और कोने में खड़ा होने लगा. इसी दौरान एक और व्यक्ति काली शर्ट पहने लिफ्ट में आने ही वाला था कि अचानक गुब्बारों में जोरदार आग लग गई.

आग की लपटों से भर गई लिफ्ट

अगले ही पल लिफ्ट के अंदर आग का गोला बन गया. कुछ सेकंड के लिए CCTV कैमरे में सिर्फ आग की लपटें ही दिखाई देती हैं. दृश्य इतना भयानक था कि कुछ देर के लिए लिफ्ट के अंदर मौजूद लोग कैमरे से भी ओझल हो गए. आग शांत होते ही महिला और दोनों पुरुष लिफ्ट से बाहर की ओर भागते नजर आते हैं. गुब्बारे लाने वाला व्यक्ति संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है. पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में महिला और गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति को जलने की चोटें आई हैं. दोनों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मामले में गुब्बारे बेचने वाले व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

किस गैस से भरे थे गुब्बारे?

अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गुब्बारों में कौन-सी गैस भरी गई थी. पुलिस का कहना है कि हीलियम गैस ज्वलनशील नहीं होती, लेकिन अगर गुब्बारे हाइड्रोजन गैस से भरे हों, तो वे बेहद खतरनाक और आसानी से आग पकड़ने वाले होते हैं. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं सस्ते और खतरनाक विकल्प के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल तो नहीं किया गया.

देखें वीडियो-

Cluster of Gas-filled balloons explodes in Mumbai Residential Lift. The next second the three were seen running out of the elevator. Case filed against the balloon seller.

It is not known what type of gas he used to fill the balloons

pic.twitter.com/LWFi2w7vux — News Algebra (@NewsAlgebraIND) February 4, 2026

लापरवाही बन सकती है जानलेवा

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों और बंद जगहों में इस तरह के ज्वलनशील सामान ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है. लिफ्ट जैसी बंद जगह में थोड़ी सी चूक भी बड़े हादसे में बदल सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे गुब्बारे या अन्य सामान खरीदते समय सावधानी बरतें और बिना जानकारी के भरी गई गैस वाले गुब्बारों से दूरी बनाए रखें. साथ ही, ऐसे किसी भी संदिग्ध सामान की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

