Mumbai Lucknow Bihar Route These Express Train Cancelled See Complete List Of Cancelled Trains For This Month
Train Cancelled: मुंबई में लैंडस्लाइड और मेंटनेंस के चलते लखनऊ व बिहार जाने वाली ये ट्रेनें रद्द, देखें इस महीने की पूरी कैंसिल ट्रेन लिस्ट
Train cancelled latest update: मध्य रेलवे के लोनावला-कर्जत रेलखंड के बीच हुए भूस्खलन के कारण भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल व एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त और डायवर्ट कर दिया है. वहीं, बिहार, लखनऊ को जाने वाली कई समर स्पेशल ट्रेनें अगले कुछ दिनों तक कैंसिल रहेगी. यात्रा पर निकलने से पहले यात्री ट्रेनों की संशोधित समय-सारणी अवश्य जांच लें...
लोनावला-कर्जत भूस्खलन के चलते मुंबई-पुणे रूट बाधित, कई एक्सप्रेस ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं.
मेंटनेंस के चलते नई दिल्ली-लखनऊ और हजरत निजामुद्दीन-दादर स्पेशल ट्रेनें अस्थाई रूप से निरस्त हैं.
चक्रधरपुर रेल मंडल में सुरक्षा ब्लॉक और मेंटेनेंस के कारण शेखपुरा स्पेशल सहित बिहार-झारखंड की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं.
भारी बारिश के बावजूद मुंबई की लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर सुचारू रूप से चल रही हैं.
Train cancelled latest update: मानसून की दस्तक के साथ ही भारतीय रेलवे के पहियों पर ब्रेक लगने लगा है. महाराष्ट्र में दक्षिण-पूर्व घाट (South East Ghat) पर लोनावला और कर्जत के बीच अचानक हुए भूस्खलन (Landslide) और देश के विभिन्न हिस्सों में जारी भारी बारिश के कारण रेल यातायात गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है. इसके अलावा, ट्रैक के रखरखाव और मेंटेनेंस कारणों से उत्तर रेलवे एवं चक्रधरपुर रेल मंडल ने भी कई स्पेशल और नियमित ट्रेनों को निरस्त करने का निर्णय लिया है.
लोनावला-कर्जत के बीच भूस्खलन ये प्रमुख ट्रेनें हुईं डायवर्ट
मध्य रेलवे (Central Railway) के अनुसार, लोनावला और कर्जत के बीच मिट्टी धंसने के चलते मुंबई-पुणे रेल रूट पर ट्रेनों का सामान्य संचालन बाधित हुआ है. इसके कारण 09 जुलाई से 17 जुलाई 2026 के बीच चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है. विशाखापत्तनम – मुंबई LTT ट्रेन वाया दाउंड-मनमाड-इगतपुरी-कल्याण के रास्ते चलाई जा रही है. MGR चेन्नई सेंट्रल – एकता नगर वाया दाउंड-मनमाड-जलगांव-पालधी-सूरत डायवर्ट किया गया है. मदुरै – मुंबई LTT को भी दाउंड-मनमाड-इगतपुरी-कल्याण के रास्ते डायवर्ट किया गया है. अन्य ट्रेनें जैसे अजमेर-दाउंड (20992), कोयंबटूर-राजकोट (16614), और अहमदाबाद-चेन्नई (20954) को भी डायवर्टेड रूटों से चलाया जा रहा है. पश्चिम रेलवे (Western Railway) के अनुसार, मुंबई उपनगरीय चर्चगेट से दहानू रोड और हार्बर लाइन, माहिम से गोरेगांव, पर ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं.
TRAIN SERVICES #UPDATE 1 on 11.07.2026
In continuation to the earlier update, the following trains have been Diverted, Short Originated & Short Terminated due to the landslide between Lonavala and Karjat.
स्पेशल ट्रेनें हुईं रद्द, यात्रियों की बढ़ी परेशानी
उत्तर रेलवे ने रेक की कमी और ट्रैक मेंटेनेंस के कारण अगले कुछ दिनों के लिए तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को रद्द कर दिया है,
हजरत निजामुद्दीन-दादर स्पेशल (04002): 14 जुलाई को निरस्त रहेगी.
दादर-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल (04001): 16 जुलाई को निरस्त रहेगी.
आनंद विहार टर्मिनल-शेखपुरा स्पेशल (04070): 10 से 14 जुलाई तक बंद रहेगी,
शेखपुरा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल (04069): 11 से 15 जुलाई तक नहीं चलेगी।
नई दिल्ली-लखनऊ स्पेशल (04204/04203): 13 जुलाई को रद्द रहेगी,
जुलाई में रद्द रहने वाली ट्रेनें
चक्रधरपुर रेल मंडल में जारी ब्लॉक और सुरक्षा कार्यों के चलते जुलाई के विभिन्न दिनों में ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी. हावड़ा-कंटाबांजी एक्सप्रेस 14, 21 और 28 जुलाई को रद्द रहेगी. हैदराबाद-रक्सौल एक्सप्रेस जुलाई में इसका संचालन बंद रहेगा.
ट्रेन नंबर
ट्रेन का नाम/रूट
रद्द रहने की तारीख
22861/22872
हावड़ा–कंटाबांजी–हावड़ा
14, 21 और 28 जुलाई
17005
हैदराबाद–रक्सौल
9, 16, 23 और 30 जुलाई
17006
रक्सौल–हैदराबाद
12, 19 और 26 जुलाई
18109/18110
ट्रेन संख्या अनुसार
10, 14, 17, 21, 24, 28 और 31 जुलाई
18107
राउरकेला–जगदलपुर
14, 21 और 28 जुलाई
18108
जगदलपुर–राउरकेला
15, 22 और 29 जुलाई
18113
टाटानगर–बिलासपुर
11, 14, 18, 21, 25 और 28 जुलाई
18114
बिलासपुर–टाटानगर
10, 13, 17, 20, 24, 27 और 31 जुलाई
18601/18602
ट्रेन संख्या अनुसार
11, 14, 18, 21, 25 और 28 जुलाई
इन ट्रेनों के बदले गए रूट
आरा-दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस (13288) को सिनी और चक्रधरपुर के रास्ते चलाया जाएगा, वहीं योगनगरी ऋषिकेश-पुरी उत्कल एक्सप्रेस (18478) झारसुगुडा और टाटानगर के बीच न चलकर संबलपुर सिटी होकर जाएगी.
ट्रेन नंबर
ट्रेन का नाम
बदली हुई तारीख
रूट में बदलाव
13288
आरा–दुर्ग दक्षिण बिहार एक्सप्रेस
13, 20 और 27 जुलाई
कांड्रा से सिनी और चक्रधरपुर रेलखंड के रास्ते दुर्ग जाएगी।
18478
योगनगरी ऋषिकेश–पुरी उत्कल एक्सप्रेस
9, 16, 23 और 30 जुलाई
झारसुगुडा रोड से संबलपुर सिटी और कटक होकर पुरी जाएगी। इस दौरान झारसुगुडा और टाटानगर के बीच ट्रेन का संचालन नहीं होगा।
यात्रियों के लिए सलाह: किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्री अपनी यात्रा शुरू करने से पहले राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली (NTES) ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य चेक कर लें.