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ना यूनिफॉर्म, ना आईडी कार्ड... फिर भी मुंबई मेट्रो में बिल्ली को मिल गई नौकरी

इस बिल्ली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने मजाक-मजाक में मुंबई मेट्रो की कंपनी MMMOCL से कहा कि जब यह बिल्ली रोज स्टेशन पर ड्यूटी करती है तो इसे कोई पद भी दे देना चाहिए.

Written by: Ikramuddin
Published: August 25, 2026, 11:43 PM IST
ना यूनिफॉर्म, ना आईडी कार्ड... फिर भी मुंबई मेट्रो में बिल्ली को मिल गई नौकरी
MMMOCL ने बिल्ली को मजाकिया अंदाज में ‘Chief Feline Officer’ यानी ‘मुख्य बिल्ली अधिकारी’ बताया है.

मुंबई मेट्रो में इन दिनों एक ऐसी ‘कर्मचारी’ चर्चा में है, जिसके पास न कोई यूनिफॉर्म है और न ही आईडी कार्ड. फिर भी उसे बाकायदा एक पद मिल गया है. यह कर्मचारी है एक नारंगी रंग की बिल्ली, जो मुंबई के गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर अक्सर नजर आती है. इस बिल्ली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने मजाक-मजाक में मुंबई मेट्रो की कंपनी MMMOCL से कहा कि जब यह बिल्ली रोज स्टेशन पर ड्यूटी करती है तो इसे कोई पद भी दे देना चाहिए. इसके बाद कंपनी ने भी लोगों के मजाक का उसी अंदाज में जवाब दिया और बिल्ली को एक खास पद दे दिया.

बिल्ली बनी ‘Chief Feline Officer’

MMMOCL ने बिल्ली को मजाकिया अंदाज में ‘Chief Feline Officer’ यानी ‘मुख्य बिल्ली अधिकारी’ बताया है. कंपनी के मुताबिक, इस अधिकारी की जिम्मेदारी स्टेशन का निरीक्षण करना, यात्रियों पर नजर रखना और ऐसी जगह बैठना है, जहां से वह पूरे स्टेशन को देख सके. हालांकि, यह कोई असली सरकारी या नियमित नौकरी नहीं है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर चल रही इस मजेदार बातचीत का जवाब देते हुए बिल्ली को यह पद दिया है. इसी वजह से यह पूरा मामला लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

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यात्री ने की थी नौकरी देने की मांग

इस कहानी की शुरुआत एक यात्री के सोशल मीडिया पोस्ट से हुई. संदेश सामंत नाम के यात्री ने गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर बैठी बिल्ली की तस्वीर शेयर की. उन्होंने मुंबई मेट्रो को टैग करते हुए मजाक में कहा कि बिल्ली लंबे समय से स्टेशन पर बिना किसी वेतन के ड्यूटी कर रही है, इसलिए उसे कोई पद दिया जाना चाहिए. मेट्रो कंपनी ने भी इस बात को गंभीरता से लेने के बजाय मजेदार तरीके से जवाब दिया. कंपनी ने बिल्ली को अपना ‘Chief Feline Officer’ बताते हुए उसकी ड्यूटी भी तय कर दी. इसके बाद लोगों ने इस पूरे मामले को और मजेदार बना दिया.

सोशल मीडिया पर लोग बोले- आईडी कार्ड भी बनवा दो

बिल्ली का पद सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मजेदार कमेंट आने लगे. किसी ने उसे स्टेशन का बॉस बताया तो किसी ने कहा कि अब इसे आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म भी मिलनी चाहिए. कुछ लोगों ने तो बिल्ली की जिम्मेदारी भी तय कर दी. कोई उसे यात्रियों की निगरानी करने वाला अधिकारी बता रहा है तो कोई मजाक में उसका काम चूहे पकड़ना बता रहा है. गुंडावली मेट्रो स्टेशन पर आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह बिल्ली अब किसी आम जानवर से ज्यादा खास बन गई है. मेट्रो पकड़ने आए लोगों की नजर भी कई बार इस पर पड़ जाती है. यही वजह है कि स्टेशन की यह बिल्ली अब सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोर रही है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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