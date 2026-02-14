Hindi India Hindi

Mumbai Metro Pillar Collapsed Near Mulund Many People Injured Know Details

मुंबई में मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिरा, कई लोगों के घायल होने की आशंका, जानिए पूरा मामला

कंस्ट्रक्शन के दौरान सीमेंट मेट्रो पिलर का एक हिस्सा एक रिक्शे पर गिरा. घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसे की जानकारी BMC ने दी है.

Mumbai metro pillar collapsed: मुंबई में आज दोपहर 12.20 बजे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, LBS रोड, मुलुंड के पास मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया. कंस्ट्रक्शन के दौरान सीमेंट मेट्रो पिलर का एक हिस्सा एक रिक्शे पर गिरा. इस घटना में 3-4 लोगों के घायल होने की आशंका है. मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेट्रो स्टाफ, वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस मौके पर मौजूद हैं. घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसे की जानकारी BMC ने दी है.

BMC says, “Part of metro pillar collapsed near Johnson & Johnson Company, LBS Road, Mulund (W) today at 12.20 pm. During construction, a part of cement metro pillar collapsed and fell onto a rickshaw. Mumbai Fire Brigade, Police, Metro staff, Ward staff, and 108 Ambulance… — ANI (@ANI) February 14, 2026

इस स्टोरी को अपडेट किया जा रहा है…