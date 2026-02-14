  • Hindi
मुंबई में मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिरा, कई लोगों के घायल होने की आशंका, जानिए पूरा मामला

कंस्ट्रक्शन के दौरान सीमेंट मेट्रो पिलर का एक हिस्सा एक रिक्शे पर गिरा. घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसे की जानकारी BMC ने दी है.

Published: February 14, 2026 1:32 PM IST
By Shivendra Rai
(Part of Mumbai metro pillar collapsed)
Mumbai metro pillar collapsed: मुंबई में आज दोपहर 12.20 बजे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, LBS रोड, मुलुंड के पास मेट्रो पिलर का एक हिस्सा गिर गया. कंस्ट्रक्शन के दौरान सीमेंट मेट्रो पिलर का एक हिस्सा एक रिक्शे पर गिरा. इस घटना में 3-4 लोगों के घायल होने की आशंका है. मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेट्रो स्टाफ, वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सर्विस मौके पर मौजूद हैं. घायलों को पास के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. हादसे की जानकारी BMC ने दी है.

इस स्टोरी को अपडेट किया जा रहा है…

Shivendra Rai

