त्योहारों से पहले महंगाई का झटका, दूध के दाम सीधे ₹9 प्रति लीटर बढ़े; इस शहर में आज से नई कीमत लागू

मुंबई में त्योहारों से पहले दूध महंगा हो गया है. शहर की डेयरी फार्म मिल्क की कीमत में ₹9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है. अब यही दूध ₹102 प्रति लीटर मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत ₹93 थी.

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मुंबई शहर में बढ़े दूध के दाम.

Mumbai Milk Price Hike: मुंबई में त्योहारों का मौसम शुरू होने से पहले आम लोगों पर महंगाई का एक और असर पड़ा है. शहर में डेयरी फार्म का दूध की कीमत बढ़ा दी गई है. दूध के दाम में सीधे ₹9 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद आज से ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत चुकानी होगी.

नई दर लागू होने के बाद मुंबई में डेयरी फार्म का दूध अब ₹102 प्रति लीटर की कीमत पर बिकेगा. इससे पहले यही दूध ₹93 प्रति लीटर में उपलब्ध था. यानी एक लीटर दूध खरीदने पर अब लोगों की जेब से 9 रुपये ज्यादा निकलेंगे.

आज से लागू हुई नई कीमत

मुंबई के सिटी मिल्क प्रोड्यूसर्स ने डेयरी फार्म्स से मिलने वाले दूध के रेट में बदलाव का फैसला किया है. नई कीमत आज से लागू हो गई है. इस फैसले का सीधा असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो रोजाना डेयरी फार्म मिल्क खरीदते हैं.

दूध रोजमर्रा की जरूरत की चीज है और ज्यादातर घरों में इसकी नियमित खपत होती है. ऐसे में प्रति लीटर ₹9 की बढ़ोतरी का असर परिवार के मासिक बजट पर भी पड़ सकता है. खासतौर पर ज्यादा दूध इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए महीने का खर्च पहले की तुलना में बढ़ जाएगा.