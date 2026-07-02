मुंबई में तेज बारिश बनी आफत, खुले मैनहोल में गिरने से शख्स की दर्दनाक मौत

Mumbai Manhole Accident: मुंबई में भारी बारिश के बीच खुले मैनहोल में गिरने से 60 वर्षीय शख्स की मौत हो गई, चार घंटे तक रेस्क्यू चला, अब मामले में लापरवाही की जांच शुरू हुई.

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Mumbai manhole accident (Image: AI)

Mumbai Manhole Accident: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. साकीनाका इलाके के खैरानी रोड पर 60 वर्षीय असलम शेख खुले मैनहोल में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी. मौके पर पुलिस, दमकल विभाग और दूसरी बचाव टीमें पहुंचीं. कई घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन आखिरकार असलम शेख को बचाया नहीं जा सका. बाद में उनका शव मैनहोल से बाहर निकाला गया. इस घटना ने बारिश के दौरान शहर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

सुबह सड़क पर चलते समय हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 11 बजे हुआ. असलम शेख सड़क पर पैदल जा रहे थे. लगातार बारिश की वजह से सड़क पर काफी पानी भरा हुआ था. इसी दौरान उन्हें खुला मैनहोल दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उसके अंदर गिर गए. हादसे की खबर मिलते ही आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और बचाव की कोशिश शुरू की. थोड़ी ही देर में पुलिस और दमकल विभाग की टीम भी वहां पहुंच गई. शुरुआत में सीढ़ियों और दूसरे उपकरणों की मदद से तलाश की गई, लेकिन काफी देर तक केवल उनका छाता और चप्पल ही मिल सके. बाद में लंबे रेस्क्यू अभियान के बाद उनका शव बरामद किया गया और अस्पताल भेज दिया गया.

मरम्मत का काम चल रहा था, BMC ने दी जानकारी

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने बताया कि जिस जगह हादसा हुआ वहां पानी निकासी वाली ग्रिल की मरम्मत का काम चल रहा था. इसी वजह से मैनहोल का ढक्कन हटाया गया था. अधिकारियों के मुताबिक, असलम शेख गलती से खुले मैनहोल में गिर गए. घटना के बाद नगर निगम और दूसरे विभागों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन यह भी पता लगा रहा है कि काम के दौरान सुरक्षा के सभी नियमों का पालन किया गया था या नहीं. फिलहाल अधिकारियों ने हादसे की वजह और जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है.

#UPDATE | Mumbai | Within the jurisdiction of Sakinaka Police Station, repair work on the water drainage grill was being carried out on Khairani Road. During the course of the work, a pedestrian, namely Aslam Isak Shaikh, aged 60 years, a resident of Yadav Nagar, Sakinaka,… https://t.co/zGa5l5irMU — ANI (@ANI) July 2, 2026

बैरिकेडिंग नहीं होने पर उठे सवाल

स्थानीय नगर निगम अधिकारियों ने माना कि मैनहोल के आसपास सही तरीके से बैरिकेडिंग नहीं की गई थी. इसी वजह से वहां से गुजर रहे लोगों को खतरे की जानकारी नहीं मिल सकी. अधिकारियों ने बताया कि मानसून के दौरान बिना जरूरी वजह किसी भी मैनहोल का ढक्कन खोलने से मना किया गया था. इसके बावजूद वहां मरम्मत का काम चल रहा था. जानकारी के अनुसार, इस काम का ठेका दो साल पहले एक निजी ठेकेदार को दिया गया था. अब जांच में यह देखा जाएगा कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी किस स्तर पर हुई और किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ.

मुंबई में भारी बारिश

गुरुवार को मुंबई में भारी बारिश जारी रही, जिससे दादर, परेल, हिंदमाता, चारकोप, वर्ली, गोरेगांव और अंधेरी समेत कई खास जगहों पर पानी भर गया. शहर की सिविक बॉडी, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 200 mm से ज़्यादा बारिश हुई. BMC के मुताबिक, गुरुवार सुबह 8 बजे खत्म हुए 24 घंटों में पूर्वी इलाकों में सबसे ज़्यादा 189 mm औसत बारिश हुई, इसके बाद आइलैंड शहर में 172 mm और पश्चिमी इलाकों में 165 mm बारिश हुई. मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन सर्विस भी ट्रैक पर पानी जमा होने की वजह से प्रभावित हुईं, यात्रियों ने बताया कि सुबह ट्रेनें अपने तय समय से 10 से 15 मिनट देरी से चल रही थीं. हालांकि, रेलवे ने कहा कि सर्विस “आसानी से और नॉर्मल” चल रही हैं.

मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट

इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है, गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह तक बहुत ज़्यादा भारी बारिश की संभावना है. कभी-कभी 50-60 kmph की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं.