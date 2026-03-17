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Mumbai Plumber Income Will Shock You 18 Lpa Income Lakho Mai Kamata Hai Ye Plumber

प्लंबर कमा रहा लाखों, कार,घर और जमीन सब अपना… कमाई वायरल होने पर लोगों ने कहा- बदल लेनी चाहिए नौकरी

मुंबई में एक प्लंबर की कमाई सुनकर लोग हैरान हैं. वह अलग-अलग सोसाइटी में काम करके सालाना करीब 18 लाख रुपये कमाता है. उसके पास कार, घर और जमीन भी है, जिससे लोग अपने करियर पर सोचने लगे.

Mumbai Plumber Salary: मुंबई से सामने आई एक दिलचस्प कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने लोगों को अपने करियर को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक Reddit यूजर ने दावा किया कि उसके इलाके में काम करने वाला एक प्लंबर सालाना करीब 18 लाख रुपये कमा रहा है.

यूजर के मुताबिक, ये बातचीत तब हुई जब प्लंबर उनके घर में पाइप ठीक करने आया था. सामान्य बातचीत के दौरान जब उसकी कमाई के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि वह अलग-अलग हाउसिंग सोसाइटी में काम करता है और इन सभी जगहों से मिलने वाली कमाई मिलाकर उसकी सालाना इनकम लगभग 18 लाख रुपये हो जाती है.

पहले तो यूजर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्लंबर ने समझाया कि वह मीरा रोड, बोरीवली और कांदिवली जैसे इलाकों की कई सोसाइटी में नियमित रूप से काम करता है. हर जगह से उसे अच्छा पैसा मिलता है, जिससे उसकी कुल कमाई काफी बढ़ जाती है.

इतना ही नहीं, उसकी लाइफस्टाइल भी काफी अच्छी बताई गई है. रिपोर्ट के अनुसार, उसके पास 2023 मॉडल की कार है. उसने अपने गांव में घर बना लिया है और खेती के लिए जमीन भी खरीद रखी है. ये सब देखकर यूजर ने लिखा कि वह अपनी लाइफ चॉइस पर दोबारा सोचने लगा है.

वायरल कमाई देख हैरान हुए लोग

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई लोगों ने इसे स्किल बेस्ड काम की ताकत बताया, तो कुछ ने कहा कि भारत में अब पारंपरिक नौकरियों के अलावा भी अच्छे मौके मौजूद हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आज के समय में प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन और अन्य तकनीकी कामों की मांग तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में जिन लोगों के पास यह स्किल होती है, वे कम समय में अच्छी कमाई कर सकते हैं.

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