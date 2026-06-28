50 किलो जहर और 30 हजार गोलियां..., मुंबई आरोपी की 15 हजार लोगों को मारने की साजिश

Mumbai Poison Case: मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान जहरीली कैप्सूल बांटने की साजिश का खुलासा हुआ. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 28, 2026, 9:53 PM IST
50 किलो जहर और 30 हजार गोलियां..., मुंबई आरोपी की 15 हजार लोगों को मारने की साजिश
  • मुहर्रम जुलूस में बांटी गईं जहरीली कैप्सूल बताकर
  • कमरे से मिलीं 15 हजार जहरीली कैप्सूल बरामद
  • 50 किलो जहर ऑनलाइन मंगाने का खुलासा हुआ
  • 11 लोगों की तबीयत बिगड़ी, सभी सुरक्षित हैं

Mumbai Poison Case: मुंबई पुलिस ने एक ऐसी साजिश का खुलासा किया है, जिसने सभी को चौंका दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी फैयाज प्रेमजी ने मुहर्रम के जुलूस में शामिल लोगों को जहरीली कैप्सूल बांटने की योजना बनाई थी. वह इन कैप्सूल को दर्द की दवा और इम्युनिटी बढ़ाने वाली गोली बताकर लोगों में बांटना चाहता था. कुछ लोगों ने इन कैप्सूल को खा भी लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद सभी की हालत खतरे से बाहर बताई गई.

ऐसे लोगों तक पहुंचाई गई जहरीली कैप्सूल

जांच में सामने आया कि आरोपी अकेले हजारों कैप्सूल नहीं बांट सकता था. इसलिए उसने कई लोगों से मदद ली और उनको बताया कि ये विटामिन और इम्युनिटी बढ़ाने वाली कैप्सूल हैं, जिन्हें लोगों में बांटना है. किसी को भी यह नहीं पता था कि इन कैप्सूल में जहर मिला हुआ है. पुलिस के मुताबिक अब तक कम से कम 11 लोगों की तबीयत इन कैप्सूल को खाने के बाद खराब हुई थी. सभी को समय रहते इलाज मिलने से उनकी जान बच गई.

और पढ़ें: मोहर्रम जुलूस में वैन टांगी, फिर किया जोरदार धमाका; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

कौन है आरोपी फैयाज प्रेमजी?

फैयाज प्रेमजी पुणे के विमान नगर का रहने वाला है और पेंटिंग का काम करता है. पुलिस ने उसे 27 जून को मुंबई के रहमताबाद कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि उसकी मां और बहन ईरान में रहती हैं. साल 2019 से 2025 के बीच वह कई बार ईरान और इराक गया. पिछले एक साल में ही उसने इन दोनों देशों की 19 यात्राएं कीं. पुलिस अब उसके बैंक खाते, मोबाइल, डिजिटल रिकॉर्ड और संपर्कों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि इस साजिश में कोई और भी शामिल था या नहीं.

कमरे से मिला जहर और हजारों कैप्सूल

पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था. वहीं बैठकर उसने ऑनलाइन 50 किलो जिंक फॉस्फाइड और 30 हजार खाली कैप्सूल मंगवाए. कई दिनों तक वह एक-एक कैप्सूल में जहर भरता रहा. पुलिस ने उसके कमरे से करीब 15 हजार तैयार जहरीली कैप्सूल और बड़ी मात्रा में जहर बरामद किया. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि उसका मकसद 15 हजार लोगों की जान लेना था.

जिंक फॉस्फाइड कितना खतरनाक है?

जिंक फॉस्फाइड एक ऐसा जहरीला रसायन है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहों को मारने के लिए किया जाता है. यह इंसानों के शरीर में पहुंचने के बाद पेट के एसिड से मिलकर जहरीली गैस बनाता है. इससे उल्टी, पेट दर्द, चक्कर और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं. गंभीर हालत में दिल, फेफड़े, लिवर और किडनी भी प्रभावित हो सकते हैं. पुलिस, एटीएस और दूसरी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं. बरामद कैप्सूल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.