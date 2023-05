पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया

RTI Officer in Police Custody: सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेता किरीट सोमैया के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता गुलाम काजी के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उन्हें हिरासत में लिया है.

Maharashtra | Sakinaka PS registered a case under relevant sections of IPC against RTI activist Gulam Qazi and took him into custody for allegedly making derogatory remarks against PM Modi, HM Amit Shah, BJP leader Kirit Somaiya on social media: Mumbai Police (Picture of the… pic.twitter.com/GteToeQimm — ANI (@ANI) May 27, 2023