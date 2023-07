Mumbai Police को आया धमकी भरा कॉल, 26/11 जैसे हमले के लिए तैयार रहें, PM Modi और योगी आदित्यनाथ निशाने पर!

Breaking News: मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें धमकी दी गई है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी सरकार निशाने पर हैं. इतना ही नहीं आरोपियों ने 26/11 जैसे आतंकी हमले के लिए तैयार रहने की भी धमकी दी. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

Maharashtra | Mumbai’s traffic control room receives threat message, threatening that UP CM Yogi Adityanath & PM Modi govt are on target. The accused also threatened to be ready for a 26/11 like terrorist attack. A case under section 509 (2) of the IPC has been registered against… — ANI (@ANI) July 18, 2023