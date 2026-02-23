  • Hindi
मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसे लोगों का टोल फी लौटाएगी सरकार, जानें कैसे और किन गाड़ियों को मिलेगा रिफंड

Mumbai-Pune Expressway traffic jam FASTag refund: 3 फरवरी को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुए गैस टैंकर हादसे के कारण लगे 33 घंटे लंबे जाम में फंसे 1 लाख से अधिक वाहन चालकों को राहत देते हुए MSRDC ने 5.16 करोड़ रूपये का टोल रिफंड करने का फैसला किया है. आइये जानते हैं कि कैसे और किन गाड़ियों को ये रिफंड मिलेगा...

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 33 घंटे का महाजाम के दौरान कटे टोल महाराष्ट्र सरकार लोगों को वापस लौटाएगी.

Mumbai-Pune Expressway toll refund: बीते 3 फरवरी को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के खोपोली खंड पर एक गैस टैंकर के पलट जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया था. यह जाम लगभग 33 घंटों तक चला. जाम में हजारों यात्री और वाहन कई किलोमीटर तक फंसे रहे. इस दौरान यात्रियों को भोजन, पानी और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ा.

गैस टैंकर हादसे से लगी महा-जाम

गैस टैंकर के पलटने से इतना भीषण हादसे की आशंका को लेकर पूरे स्ट्रेच को खाली कराना पड़ा और घंटों तक मरम्मत व बचाव कार्य चला. इस दौरान एक्सप्रेसवे की दोनों लाइनों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत टोल वसूली रोकने का आदेश भी दिया था. हालांकि, कुछ गड़बड़ियों की वजह से गाड़ियों के टोल फिर भी कटे.

किन गाड़ियों को मिलेगा टोल रिफंड?

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के अनुसार, उन सभी वाहन स्वामियों को टोल वापस किया जाएगा जो इस जाम के दौरान टोल प्लाजा पार कर रहे थे. अनुमान है कि 1 लाख से अधिक मोटर चालक इस रिफंड योजना के दायरे में आएंगे. सरकार ने कुल 5.16 करोड़ रुपये की राशि रिफंड करने का निर्णय लिया है. यह फैसला उन लोगों के लिए लिया गया है जिनके खाते से टोल वसूली रोकने के आदेश के बावजूद पैसे कट गए थे. MSRDC ने टोल ऑपरेटर से उन सभी ट्रांजैक्शन का डेटा मांगा है जो उस समय के दौरान हुए थे.

कैसे मिलेगा रिफंड?

रिफंड की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि ड्राइवरों को इसके लिए कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. टोल की राशि सीधे प्रभावित वाहन स्वामियों के FASTag वॉलेट या लिंक किए गए बैंक खातों में अगले कुछ दिनों में क्रेडिट कर दी जाएगी.

कब से कब तक बंद रहा टोल कलेक्शन?

3 फरवरी को हादसे के बाद प्रशासन ने टोल कलेक्शन सस्पेंड करने का आदेश जारी किया था. हालांकि, सिस्टम में तकनीकी कारणों से कुछ बैरियर पूरी तरह नहीं खुले थे और ऑटोमैटिक FASTag पेमेंट कटते रहे. अब प्रशासन उन्हीं ट्रांजैक्शंस की स्क्रूटनी (जांच) कर पैसे लौटा रहा है. MSRDC के अधिकारियों ने इस बारे में बताया कि आदेश के बावजूद कुछ फास्टैग ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो गए थे. अब इन सभी डेटा पॉइंट्स का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र चालक रिफंड से वंचित न रहे.

यात्रियों को राहत देने की मानवीय पहल

जाम में फंसे लोगों को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि उन्हें मानसिक और शारीरिक परेशानी भी झेलनी पड़ी थी. सरकार की ओर से टोल रिफंड का यह फैसला एक मानवीय पहल के रूप में देखा जा रहा है ताकि प्रभावित लोगों के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सके.

