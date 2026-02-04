Hindi India Hindi

Mumbai-Pune Expressway: क्यों 15 घंटे तक मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर रहा ट्रैफिक, हजारों यात्री फंसे, जानें बड़ी वजह

Mumbai-Pune Expressway Traffic: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) पर खंडाला घाट के पास प्रोपाइलीन गैस से भरा एक टैंकर पलटने के बाद करीब 12 घंटे तक भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहा. हजारों लोग इस घंटों तक जाम में फंसे रहे.

Mumbai-Pune Expressway Traffic:मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर मंगलवार (3 फरवरी) की शाम से लेकर देर रात तक जो हालात बने, उन्होंने हजारों यात्रियों को परेशानी में डाल दिया. ये एक्सप्रेसवे आमतौर पर मुंबई और पुणे के बीच सबसे तेज और सुगम मार्ग माना जाता है, लेकिन एक हादसे ने इसे करीब 15 घंटे से ज्यादा तक पूरी तरह जाम कर दिया. खंडाला घाट सेक्शन में अदोशी टनल के पास एक टैंकर पलट गया, जिसके बाद स्थिति तेजी से बिगड़ती चली गई.

हादसा शाम करीब पांच बजे हुआ, जब प्रोपाइलीन गैस से भरा टैंकर ढलान पर नियंत्रण खो बैठा और सड़क पर पलट गया. टैंकर के पलटते ही उसमें से गैस का रिसाव शुरू हो गया. प्रोपाइलीन गैस बेहत ज्वलनशील होती है और मामूली चिंगारी से भी बड़ा विस्फोट हो सकता है. इसी वजह से मौके पर मौजूद वाहन चालकों में दहशत फैल गई और प्रशासन को तुरंत सख्त कदम उठाने पड़े.