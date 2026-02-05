Hindi India Hindi

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam Businessman Stucked In It Called For A Helicopter Know Full Story

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर जाम में फंसा था शख्स, हुआ परेशान तो मंगवा लिया हेलीकॉप्टर, जानें पूरा मामला

Mumbai–Pune Expressway Jam: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गैस टैंकर हादसे के कारण लगे 20 किमी लंबे जाम में फंसे बिजनेसमैन सुधीर मेहता ने इससे निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया. उन्होंने सरकार से आपातकालीन स्थितियों के लिए एक्सप्रेसवे पर हेलीपैड और इमरजेंसी एग्जिट बनाने की मांग की.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर लगे भीषण जाम से निकलने के लिए ईकेए मोबिलिटी (EKA Mobility) और पिनेकल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉ. सुधीर मेहता (Dr. Sudhir Mehta) ने वहां से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया.

Mumbai–Pune Expressway Jam: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों के लिए पिछला मंगलवार किसी बुरे सपने जैसा रहा. एक गैस टैंकर के पलटने से लगे भीषण जाम ने हजारों लोगों को घंटों तक सड़क पर खड़ा रखा, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा ईकेए मोबिलिटी (EKA Mobility) और पिनेकल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन डॉ. सुधीर मेहता (Dr. Sudhir Mehta) की हो रही है, जिन्होंने 8 घंटे तक जाम में फंसने के बाद वहां से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया.

क्या था पूरा मामला?

मंगलवार शाम करीब 5:00 बजे रायगढ़ जिले के अदोषी सुरंग के पास ज्वलनशील प्रोपलीन गैस से भरा एक टैंकर पलट गया. गैस रिसाव के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत ट्रैफिक रोक दिया. इसके बाद एक्सप्रेसवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जो देखते ही देखते 20 किलोमीटर तक लंबी हो गईं. हजारों यात्री, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, बिना भोजन, पानी और शौचालय की सुविधा के भीषण गर्मी में फंसे रहे.

Lacs of people are stuck on the #Mumbai #Pune expressway for the last 18 hours for “one gas tanker “ . For such emergencies we need to plan exits at different points on expressway which can be opened to allow vehicles to return. Helipads cost less than Rs 10 lacs to make and… pic.twitter.com/u2EooiKjh3 — Dr. Sudhir Mehta (@sudhirmehtapune) February 4, 2026

8 घंटे का इंतजार और फिर मंगाया हेलीकॉप्टर

पुणे के प्रसिद्ध उद्योगपति सुधीर मेहता भी इसी जाम में फंसे थे. उन्होंने लगभग 8 घंटे तक अपनी गाड़ी में इंतजार किया, लेकिन जब स्थिति सुधरती नहीं दिखी, तो उन्होंने एयर वेटरन नितिन वेल्डे की मदद से एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अपनी आपबीती साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे लाखों लोग एक गैस टैंकर की वजह से घंटों फंसे रहे.

सरकार को दिए ये सुझाव

हेलीकॉप्टर से सुरक्षित पुणे पहुंचने के बाद डॉ. मेहता ने अधिकारियों और सरकार के सामने कुछ गंभीर सवाल और सुझाव रखे. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे के किनारे आपातकालीन निकासी के लिए हेलीपैड बनाए जाने चाहिए. एक हेलीपैड बनाने में 10 लाख रुपये से भी कम का खर्च आता है और इसके लिए एक एकड़ से कम जमीन चाहिए. उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे पर अलग-अलग बिंदुओं पर ऐसे एग्जिट गेट होने चाहिए, जिन्हें आपात स्थिति में खोलकर वाहनों को वापस भेजा जा सके. डॉ. मेहता ने जोर देकर कहा कि हाई-स्पीड कॉरिडोर पर सुरक्षा और निकासी की योजना वैश्विक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए.

33 घंटे बाद खुला रास्ता

इस हादसे का असर इतना गंभीर था कि एक्सप्रेसवे पर यातायात पूरी तरह सामान्य होने में करीब 33 घंटे का समय लगा. गुरुवार तड़के जाकर गाड़ियों की आवाजाही सुचारू हो सकी. डॉ. मेहता का यह ‘हेलीकॉप्टर एस्केप’ अब सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है कि क्या हमारे आधुनिक एक्सप्रेसवे आपात स्थितियों से निपटने के लिए वास्तव में तैयार हैं?

