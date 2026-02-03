By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
सिर्फ 48 मिनट में मुंबई से पुणे! हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बदल जाएगी महाराष्ट्र की तस्वीर, जानें क्या बोले अश्विनी वैष्णव
मुंबई-पुणे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर सिर्फ 48 मिनट रह जाएगा. 350 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन से यात्रा तेज होगी.
Mumbai-Pune High Speed Rail: रेल यात्रा के क्षेत्र में भारत एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संकेत दिए हैं कि प्रस्तावित मुंबई-पुणे हाई स्पीड रेल (HSR) कॉरिडोर के पूरा होने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर महज 48 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. वर्तमान में यही दूरी पार करने में पारंपरिक ट्रेनों से तीन से चार घंटे तक का समय लगता है.
रेल मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस हाई-स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चल सकेंगी. उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के बाद मुंबई और पुणे ‘व्यावहारिक रूप से एक ही शहर’ जैसे हो जाएंगे, क्योंकि यात्रा की दूरी और समय दोनों में भारी कमी आएगी.
191 किलोमीटर की दूरी
मुंबई और पुणे के बीच रेल दूरी करीब 191 किलोमीटर है. यह मार्ग महाराष्ट्र के सबसे व्यस्त इंटर-सिटी रूट्स में से एक माना जाता है. इसके साथ ही यह पश्चिमी घाट और कई प्रमुख हिल स्टेशनों तक पहुंच का अहम रास्ता भी है. ऐसे में हाई-स्पीड रेल से न केवल दैनिक यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नई गति मिलेगी.
अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर पर यात्रा समय घटकर सिर्फ 1 घंटा 55 मिनट रह सकता है. हालांकि, उन्होंने इन परियोजनाओं की समय-सीमा को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की. रेल मंत्री के अनुसार, महाराष्ट्र के लिए कुल रेलवे बजट आउटले ₹23,926 करोड़ रखा गया है. इसके अलावा राज्य में 130 से ज्यादा नए रेलवे स्टेशनों के निर्माण की भी योजना है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा.
भारतीय रेलवे को ₹2.78 लाख करोड़ का बजट
यह घोषणाएं केंद्रीय बजट 2026-27 में रेलवे को दी गई प्राथमिकता के अनुरूप हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रेलवे के लिए ₹2.78 लाख करोड़ के बजटीय समर्थन की घोषणा की है, जबकि कुल पूंजीगत व्यय ₹2.93 लाख करोड़ तय किया गया है. बजट में देशभर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल है.
अगर मुंबई-पुणे हाई-स्पीड रेल परियोजना जमीन पर उतरती है, तो यह न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकती है. तेज, सुरक्षित और आधुनिक रेल नेटवर्क भारत को वैश्विक स्तर पर हाई-स्पीड रेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा.
