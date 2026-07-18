रेल यात्रियों को झटका! मुंबई पुणे रूट की 12 ट्रेनें 24 जुलाई तक कैंसिल, कई ट्रेनों के रूट- टाइमिंग में बड़ा बदलाव, यहां देखें पूरी लिस्ट

Central Railway train cancellation update: मध्य रेलवे के कर्जत-लोनावला के दक्षिण-पूर्व घाट सेक्शन में भूस्खलन के बाद पटरियों को ठीक करने का काम जारी है. इसके चलते मुंबई सीएसएमटी, पुणे, इंदौर और सिकंदराबाद रूट की दर्जनों ट्रेनों को 24 जुलाई 2026 तक रद्द, शॉर्ट-टर्मिनेट, रीशेड्यूल और डायवर्ट किया गया है.

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मुंबई-पुणे के बीच ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल

मुंबई मंडल के कर्जत-लोनावला घाट सेक्शन में पुराना मलबा साफ करने और ट्रैक बहाली का काम जारी है. फिलहाल केवल दो लाइनें चालू हैं.

मुंबई-चेन्नई, दादर-शिरडी और मुंबई-हैदराबाद समेत 12 एक्सप्रेस ट्रेनें 18 से 24 जुलाई 2026 तक पूरी तरह रद्द रहेंगी.

विशाखापत्तनम-एलटीटी, राजकोट-सिकंदराबाद समेत 22 ट्रेनों को कल्याण-मनमाड-दौंड के रास्ते डायवर्ट किया गया है.

जौनपुर/दौंड-अजमेर एक्सप्रेस और एलटीटी-कानपुर सेंट्रल स्पेशल के समय में बदलाव किया गया है.

Train Cancelled today: अगर आप अगले कुछ दिनों में मुंबई, पुणे, शिरडी या दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. मध्य रेलवे (Central Railway) के कर्जत-लोनावला घाट सेक्शन में हुए भूस्खलन के बाद ट्रैक बहाली कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह ठप हो गया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अगले आदेश तक कई मुख्य ट्रेनों को रद्द या उनके रूट में बदलाव किया गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, प्रभावित सेक्शन में फिलहाल दो रेल लाइनें चालू कर दी गई हैं, लेकिन तीसरी लाइन को पूरी तरह ठीक करने का काम अभी भी जारी है.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

क्रमांक ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम / मार्ग रद्द रहने की तारीख 1 22157 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) – चेन्नई सेंट्रल 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 2 11041 दादर – शिर्डी 18, 21, 22 और 23 जुलाई 2026 3 11027 दादर – सतारा 19, 20 और 24 जुलाई 2026 4 22732 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) – हैदराबाद 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 5 22943 दौंड – इंदौर 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 6 20496 हड़पसर – जोधपुर 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 7 22158 चेन्नई सेंट्रल – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 8 11042 शिर्डी – दादर 19, 22, 23 और 24 जुलाई 2026 9 11028 सतारा – दादर 18, 20, 21 और 25 जुलाई 2026 10 22731 हैदराबाद – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 11 22944 इंदौर – दौंड 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026 12 20495 जोधपुर – हड़पसर 18 जुलाई से 24 जुलाई 2026

डायवर्ट की गई ट्रेनें

In continuation of the restoration work following the earlier old landslide in the Southeast Ghat section of the Karjat-Lonavala section, 2 lines are now operational, while restoration of the remaining 1 line is underway. Accordingly, the following train services have been… pic.twitter.com/42LsjylhBc — DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) July 17, 2026

क्रमांक ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम अवधि स्थिति / नया रूट 1 18519 VSKP–LTT 16.07.26 से 22.07.26 DD–MMR–IGP–KYN होकर डायवर्ट 2 20821 PUNE–SRC 20.07.26 DDCC–MMR–BSL होकर डायवर्ट 3 20919 MAS–EKNR 17.07.26 DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट 4 09420 IDP–ADI 19.07.26 DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट 5 22102 MDU–LTT 17.07.26 DD–MMR–IGP–KYN होकर डायवर्ट 6 11018 KIK–LTT 20.07.26 DD–MMR–IGP–KYN होकर डायवर्ट 7 20992 DD–AII 17.07.26 DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट 8 22193 DD–GWL 19.07.26 DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट 9 22718 SCT–RJT 20.07.26, 21.07.26, 27.07.26 DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट 10 20967 SC–BPL 20.07.26 DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट 11 16614 CBE–RJT 17.07.26 DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट 12 20822 SRC–PUNE 18.07.26 MMR–DDCC होकर डायवर्ट 13 20920 EKNR–MAS 22.07.26 ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट 14 09419 ADI–TPJ 23.07.26 ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट 15 22101 LTT–MDU 22.07.26 KYN–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट 16 11017 LTT–KIK 18.07.26 KYN–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट 17 22717 RJT–SC 20.07.26, 22.07.26, 23.07.26 ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट 18 20968 BPL–SC 21.07.26 से 24.07.26 ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट 19 22194 GWL–DD 18.07.26 ST–PLD–MMR होकर डायवर्ट 20 20991 AII–DD 23.07.26 ST–PLD–MMR होकर डायवर्ट 21 18520 LTT–VSKP 18.07.26 से 24.07.26 KYN–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट 22 16613 RJT–CBE 19.07.26 ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट

शॉर्ट ओरिजिनेटेड ट्रेनें

मुंबई जाने वाली हुबली-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11140) अब पुणे में ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी. इसी तरह, कोल्हापुर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11030) को खड़की (KK) स्टेशन पर ही समाप्त किया जा रहा है.

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम अवधि विवरण 11029 CSMT–KOP JCO 18.07.26 से 24.07.26 पुणे से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी (निर्धारित समयानुसार), पुणे से चलेगी 11139 CSMT–HPT JCO 18.07.26 से 24.07.26 कलबुर्गी (KK) से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी

शॉर्ट टर्मिनेटेड ट्रेनें

ट्रेन नंबर ट्रेन का नाम अवधि विवरण 11140 HPT–CSMT JCO 17.07.26 से 23.07.26 पुणे में शॉर्ट टर्मिनेट होगी, रेक का उपयोग ट्रेन 11029 के लिए होगा 11030 KOP–CSMT JCO 18.07.26 से 24.07.26 कलबुर्गी (KK) में शॉर्ट टर्मिनेट होगी, रेक का उपयोग ट्रेन 11139 के लिए होगा

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) या हेल्पलाइन नंबरों के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य चेक कर लें.