Train Cancelled today: अगर आप अगले कुछ दिनों में मुंबई, पुणे, शिरडी या दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. मध्य रेलवे (Central Railway) के कर्जत-लोनावला घाट सेक्शन में हुए भूस्खलन के बाद ट्रैक बहाली कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह ठप हो गया है. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अगले आदेश तक कई मुख्य ट्रेनों को रद्द या उनके रूट में बदलाव किया गया है. रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, प्रभावित सेक्शन में फिलहाल दो रेल लाइनें चालू कर दी गई हैं, लेकिन तीसरी लाइन को पूरी तरह ठीक करने का काम अभी भी जारी है.
|क्रमांक
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम / मार्ग
|रद्द रहने की तारीख
|1
|22157
|छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) – चेन्नई सेंट्रल
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
|2
|11041
|दादर – शिर्डी
|18, 21, 22 और 23 जुलाई 2026
|3
|11027
|दादर – सतारा
|19, 20 और 24 जुलाई 2026
|4
|22732
|छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) – हैदराबाद
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
|5
|22943
|दौंड – इंदौर
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
|6
|20496
|हड़पसर – जोधपुर
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
|7
|22158
|चेन्नई सेंट्रल – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
|8
|11042
|शिर्डी – दादर
|19, 22, 23 और 24 जुलाई 2026
|9
|11028
|सतारा – दादर
|18, 20, 21 और 25 जुलाई 2026
|10
|22731
|हैदराबाद – छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई)
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
|11
|22944
|इंदौर – दौंड
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
|12
|20495
|जोधपुर – हड़पसर
|18 जुलाई से 24 जुलाई 2026
In continuation of the restoration work following the earlier old landslide in the Southeast Ghat section of the Karjat-Lonavala section, 2 lines are now operational, while restoration of the remaining 1 line is underway.
Accordingly, the following train services have been… pic.twitter.com/42LsjylhBc
— DRM Mumbai CR (@drmmumbaicr) July 17, 2026
|क्रमांक
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|अवधि
|स्थिति / नया रूट
|1
|18519
|VSKP–LTT
|16.07.26 से 22.07.26
|DD–MMR–IGP–KYN होकर डायवर्ट
|2
|20821
|PUNE–SRC
|20.07.26
|DDCC–MMR–BSL होकर डायवर्ट
|3
|20919
|MAS–EKNR
|17.07.26
|DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट
|4
|09420
|IDP–ADI
|19.07.26
|DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट
|5
|22102
|MDU–LTT
|17.07.26
|DD–MMR–IGP–KYN होकर डायवर्ट
|6
|11018
|KIK–LTT
|20.07.26
|DD–MMR–IGP–KYN होकर डायवर्ट
|7
|20992
|DD–AII
|17.07.26
|DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट
|8
|22193
|DD–GWL
|19.07.26
|DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट
|9
|22718
|SCT–RJT
|20.07.26, 21.07.26, 27.07.26
|DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट
|10
|20967
|SC–BPL
|20.07.26
|DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट
|11
|16614
|CBE–RJT
|17.07.26
|DD–MMR–JL–PLD–ST होकर डायवर्ट
|12
|20822
|SRC–PUNE
|18.07.26
|MMR–DDCC होकर डायवर्ट
|13
|20920
|EKNR–MAS
|22.07.26
|ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
|14
|09419
|ADI–TPJ
|23.07.26
|ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
|15
|22101
|LTT–MDU
|22.07.26
|KYN–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
|16
|11017
|LTT–KIK
|18.07.26
|KYN–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
|17
|22717
|RJT–SC
|20.07.26, 22.07.26, 23.07.26
|ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
|18
|20968
|BPL–SC
|21.07.26 से 24.07.26
|ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
|19
|22194
|GWL–DD
|18.07.26
|ST–PLD–MMR होकर डायवर्ट
|20
|20991
|AII–DD
|23.07.26
|ST–PLD–MMR होकर डायवर्ट
|21
|18520
|LTT–VSKP
|18.07.26 से 24.07.26
|KYN–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
|22
|16613
|RJT–CBE
|19.07.26
|ST–PLD–MMR–DD–SUR होकर डायवर्ट
मुंबई जाने वाली हुबली-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11140) अब पुणे में ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी. इसी तरह, कोल्हापुर-सीएसएमटी एक्सप्रेस (11030) को खड़की (KK) स्टेशन पर ही समाप्त किया जा रहा है.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|अवधि
|विवरण
|11029
|CSMT–KOP JCO
|18.07.26 से 24.07.26
|पुणे से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी (निर्धारित समयानुसार), पुणे से चलेगी
|11139
|CSMT–HPT JCO
|18.07.26 से 24.07.26
|कलबुर्गी (KK) से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|अवधि
|विवरण
|11140
|HPT–CSMT JCO
|17.07.26 से 23.07.26
|पुणे में शॉर्ट टर्मिनेट होगी, रेक का उपयोग ट्रेन 11029 के लिए होगा
|11030
|KOP–CSMT JCO
|18.07.26 से 24.07.26
|कलबुर्गी (KK) में शॉर्ट टर्मिनेट होगी, रेक का उपयोग ट्रेन 11139 के लिए होगा
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) या हेल्पलाइन नंबरों के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस अवश्य चेक कर लें.
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