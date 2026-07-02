मुंबई में बारिश बनी मौत का जाल! 1 दिन में 3 दर्दनाक हादसे, करंट और खुले मैनहोल ने ली तीन जिंदगियां

मुंबई और ठाणे में लगातार बारिश के बीच एक ही दिन में तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. दो लोगों की करंट लगने से जान गई, जबकि एक बुजुर्ग खुले मैनहोल में गिर गए. घटनाओं ने मानसून सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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मुंबई-ठाणे में एक ही दिन में बारिश से जुड़े तीन हादसों में तीन लोगों की मौत हुई.

डोंबिवली और मुंब्रा में बारिश के पानी में फैले करंट से दो लोगों की जान गई.

साकीनाका में खुले मैनहोल में गिरने से 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई.

लगातार हादसों के बाद मानसून सुरक्षा और बिजली व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.

Mumbai Incidents: मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए जानलेवा साबित होती दिखाई दे रही है. गुरुवार (2 जुलाई) को अलग-अलग जगहों पर हुए तीन दर्दनाक हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई. इनमें दो लोगों की मौत बारिश के पानी में फैले करंट की चपेट में आने से हुई, जबकि एक 60 साल के व्यक्ति खुले मैनहोल में गिरकर अपनी जान गंवा बैठे. इन घटनाओं ने मानसून के दौरान सुरक्षा इंतजामों और प्रशासनिक तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पहली घटना ठाणे जिले के डोंबिवली स्थित हनुमान नगर इलाके में हुई. 42 साल की महिला सुबह अपने बच्चों के लिए नाश्ता लेने घर से निकली थीं. सड़क पर भारी जलभराव था और बताया जा रहा है कि बिजली की एक टूटी हुई लाइन बारिश के पानी में गिर गई थी, जिससे पूरा इलाका करंट की चपेट में आ गया.

बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप

जैसे ही महिला पानी से होकर गुजरीं, उन्हें तेज बिजली का झटका लगा. आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मुंब्रा में 17 वर्षीय किशोरी की मौत

दूसरी घटना मुंब्रा के यास्मीन पार्क इलाके में हुई, जहां 17 साल की आलिया बारिश के दौरान अपने घर के बाहर निकली थी. इसी दौरान वह बिजली से प्रभावित पानी के संपर्क में आ गई और गंभीर रूप से झुलस गई. परिजन और स्थानीय लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन अब ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि पानी में करंट कैसे फैला और इसमें किसकी लापरवाही थी.

खुले मैनहोल ने ली बुजुर्ग की जान

तीसरी घटना मुंबई के साकीनाका इलाके में हुई, जहां 60 वर्षीय व्यक्ति ड्रेनेज मरम्मत कार्य के दौरान खुले छोड़े गए मैनहोल में गिर गए. भारी बारिश और जलभराव के कारण उन्हें मैनहोल दिखाई नहीं दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. ये हादसा एक बार फिर मानसून के दौरान खुले मैनहोल और अधूरे सुरक्षा इंतजामों की गंभीर समस्या को सामने लाता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से ऐसे स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है.

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

एक दिन पहले ही नवी मुंबई के नेरुल इलाके में दो युवतियां जलभराव वाले क्षेत्र में खुले बिजली के तार से करंट लगने के बाद घायल हो गई थीं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था. लगातार सामने आ रहे ऐसे हादसों ने बारिश के मौसम में बिजली व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी है.

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान बिजली के खुले तार, खराब स्ट्रीट लाइट और खुले मैनहोल जैसी समस्याओं को समय रहते ठीक करना बेहद जरूरी है. साथ ही लोगों को भी जलभराव वाले इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.