मुंबई: मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश का प्रकोप जारी है. बुधवार दोपहर के बाद से ही शहर के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश हो रही है. बुधवार को दोपहर 2:30 बजे शाम 5:30 बजे के बीच करीब तीन घंटे के भीतर 38 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई. इस तरह आज सुबह 5:30 बजे तक पिछले 21 घंटे में मुंबई में 69 मिली बारिश हो चुकी थी. पिछले 6 घंटे में 6 मिमी बारिश हो चुकी है.

मौसम विभाग ने मुंबई और उससे सटे रायगढ़ जिले में बृहस्पतिवार को भारी से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मौसम विभाग ने बुधवार को मुंबई और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जो भारी वर्षा होने का संकेत देता है.

Dear Mumbaikars,

The IMD has predicted very heavy rainfall in Mumbai and adjoining areas for next 2 days. A red alert has been issued in isolated areas across Mumbai & MMR regions for today.

Kindly prepare your day. Ensure Safety!#Dial100 in case of an emergency.

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) September 18, 2019