मुंबई में बारिश बनी जानलेवा! हो रहीं एक के बाद एक मौत, अब दुकान पर पेड़ गिरने से 63 साल के व्यक्ति की मौत

मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच एक बड़ा हादसा सामने आया. सड़क किनारे स्थित दुकान पर पेड़ गिरने से 63 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. घटना के बाद बीएमसी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाने और इलाके को सुरक्षित किया.

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मुंबई में बारिश के दौरान दुकान पर पेड़ गिरने से हादसा हुआ.

63 वर्षीय व्यक्ति की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई.

घटना का पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ.

बीएमसी ने मौके पर पहुंचकर पेड़ हटाने का काम किया.

मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे में 63 साल के यूनुस कुंडावाला की जान चली गई. जानकारी के अनुसार, एक विशाल पेड़ अचानक सड़क किनारे बनी दुकान पर गिर पड़ा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ है. हादसे के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) की टीम मौके पर पहुंची और गिरे हुए पेड़ को हटाकर इलाके को सुरक्षित किया। लगातार बारिश के कारण शहर में ऐसे हादसों का खतरा बढ़ गया है.

मृतक की पहचान यूनुस कुंडावाला (63) के रूप में हुई है. वो अपनी बाइक से उतरकर दुकान की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक एक पेड़ उनके ऊपर गिर पड़ा. हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत बाहर निकालकर फौजिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. ये हादसा मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित कमानी इलाके में बीएमसी स्कूल के पास, गोम्स गांव बिल्डिंग के बाहर हुआ. मई महीने के बाद से शहर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में यह तीसरी मौत है.

इससे पहले तीन लोगों की मौत

इससे पहले 17 मई को खार इलाके में एक पेड़ ऑटो-रिक्शा पर गिरने से 15 वर्षीय आरिका श्रीवास्तव की मौत हो गई थी. वहीं 30 जून को 11 वर्षीय विहान श्रीवास्तव की उस समय जान चली गई, जब एक पीपल का पेड़ उसके स्कूल बस पर गिर गया. हादसे की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड, स्थानीय पुलिस, बेस्ट (BEST) और बीएमसी की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पेड़ को काटकर हटाया, जिससे मलबा साफ किया जा सके और इलाके को सुरक्षित बनाया जा सके. पेड़ गिरने की वजह से आसपास के क्षेत्र की बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई.

अधिकारियों के अनुसार, बिजली बहाल करने और अन्य जरूरी मरम्मत का काम जारी है. मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. मानसून के दौरान शहर में ऐसे हादसों की आशंका को देखते हुए प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है.