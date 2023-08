Mumbai: राजद सुप्रीमो लालू यादव पहुंचे मुंबई ; कहा - भाजपा सरकार को हटा देंगे 

मुंबई: बिहार (Bihar)के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) अपने बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) के साथ आज शाम मुंबई पहुँच गए हैं. 31 अगस्त और 1 सितंबर में होने वाली विपक्षी गुट I.N.D.I.A. (Indian National Developmental Inclusive Alliance) गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले उन्होंने कहा कि गठबंधन मुंबई (Mumbai) में नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए कमर कस रहा है. विपक्षी मोर्चा अगले साल केंद्र से मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा (BJP)सरकार को हटा देगा.

देखें ट्वीट: