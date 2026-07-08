मुंबई में भारी बारिश का असर, गुजरात, हरियाणा- राजस्थान समेत कई राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द, देखें रीशेड्यूल और शॉर्ट टर्मिनेटेड लिस्ट

Train cancelled 8 July list: मुंबई में भारी बारिश और जलजमाव के चलते कई राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है. वहीं, यात्रियों की सहूलियत के लिए कुछ ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है. इसके अलावा कई ट्रेनें अपने गंतव्य से पहले ही रोक दी गई हैं और कुछ को बीच के स्टेशनों से चलाया जा रहा है. यदि आप भी अगले 24 घंटों में सफर करने वाले हैं, तो रेलवे की लेटेस्ट सूची को जरूर देख लें ताकि आपको स्टेशन पर जाकर परेशान न होना पड़े.
|ट्रेन संख्या और नाम
|यात्रा तिथि
|स्थिति
|12929 वलसाड, वडोदरा एक्सप्रेस
|8 जुलाई 2026
|रद्द
|22945 मुंबई सेंट्रल, ओखा एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|12901 दादर, अहमदाबाद एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|12267 मुंबई सेंट्रल, हापा एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|12927 दादर, एकता नगर एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|09011 बांद्रा टर्मिनस, भुज स्पेशल
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|12239 मुंबई सेंट्रल, हिसार एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|22901 बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर सिटी एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|09079 मुंबई सेंट्रल, इंदौर स्पेशल
|7 जुलाई 2026
|रद्द
|22927 बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रद्द
Passenger Update | Western Railway
Due to waterlogging between Navsari (NVS) and Maroli (MRL), the following train services have been affected:
❌ Cancelled (JCO: 07.07.2026):
• 12239 MMCT–Hisar Exp
• 22901 BDTS–Udaipur City Exp
• 09079 MMCT–Indore Special
• 22927…
— DRM – Mumbai Central, WR (@drmbct) July 7, 2026
|ट्रेन संख्या और नाम
|यात्रा तिथि
|नया प्रस्थान समय
|19019 बांद्रा टर्मिनस, हरिद्वार एक्सप्रेस
|8 जुलाई 2026
|सुबह 4:30 बजे
|14808 दादर, जोधपुर एक्सप्रेस
|8 जुलाई 2026
|सुबह 5 बजे
|12971 बांद्रा टर्मिनस, भावनगर एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को रात 12:05 बजे
|22927 बांद्रा टर्मिनस, अहमदाबाद एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को रात 12:40 बजे
|12961 मुंबई सेंट्रल, इंदौर एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को रात 12:05 बजे
|14702 बांद्रा टर्मिनस, श्रीगंगानगर एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को रात 1 बजे
|19037 बांद्रा टर्मिनस, बरौनी एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को रात 2 बजे
|12239 मुंबई सेंट्रल, हिसार एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को सुबह 4:10 बजे
|22901 बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर सिटी एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को सुबह 4 बजे
|12903 बांद्रा टर्मिनस, अमृतसर एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को रात 12:10 बजे
|09079 मुंबई सेंट्रल, इंदौर स्पेशल
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को सुबह 3:20 बजे
|05034 बांद्रा टर्मिनस, गोमती नगर स्पेशल
|7 जुलाई 2026
|8 जुलाई को सुबह 5 बजे
|12909 बांद्रा टर्मिनस, नई दिल्ली एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रात 10:30 बजे
|22955 बांद्रा टर्मिनस, भुज एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रात 11:30 बजे
|12955 मुंबई सेंट्रल, जयपुर एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|रात 11:05 बजे
बांद्रा टर्मिनस-मडगांव एक्सप्रेस पनवेल से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. बांद्रा टर्मिनस से पनवेल के बीच सेवा रद्द रहेगी. दादर-पोरबंदर एक्सप्रेस उधना से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. दादर से उधना के बीच सेवा रद्द.
|ट्रेन संख्या और नाम
|यात्रा तिथि
|बदलाव
|10115 बांद्रा टर्मिनस, मडगांव एक्सप्रेस
|8 जुलाई 2026
|पनवेल से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. बांद्रा टर्मिनस से पनवेल के बीच सेवा रद्द
|19015 दादर, पोरबंदर एक्सप्रेस
|8 जुलाई 2026
|उधना से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. दादर से उधना के बीच सेवा रद्द
|19058 मंगलुरु जंक्शन, सूरत एक्सप्रेस
|6 जुलाई 2026
|7 जुलाई को वसई रोड स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट की गई
|10116 मडगांव, बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|पनवेल स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी
|19004 भुसावल, दादर एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|भेस्तान स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी. भेस्तान से दादर के बीच सेवा रद्द
|19001 विरार, सूरत एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|बिलीमोरा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी
|19002 सूरत, विरार एक्सप्रेस
|8 जुलाई 2026
|बिलीमोरा स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी
|12930 बजवा, वलसाड एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|सूरत स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी. सूरत से वलसाड के बीच सेवा रद्द
|19011 वलसाड, दाहोद एक्सप्रेस
|8 जुलाई 2026
|सूरत स्टेशन से दाहोद के लिए शॉर्ट ओरिजिनेट होगी
|05033 गोमती नगर, बांद्रा टर्मिनस स्पेशल
|6 जुलाई 2026
|बोरीवली स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट रही. बोरीवली से बांद्रा टर्मिनस के बीच सेवा रद्द
|05034 बांद्रा टर्मिनस, गोमती नगर स्पेशल
|7 जुलाई 2026
|बोरीवली स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी. बांद्रा टर्मिनस से बोरीवली के बीच सेवा रद्द
|20960 वडनगर, वलसाड एक्सप्रेस
|7 जुलाई 2026
|वडोदरा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी. वडोदरा से वलसाड के बीच सेवा रद्द
यात्रियों के लिए सलाह: रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले NTES (National Train Enquiry System) ऐप या 139 हेल्प लाइन नंबर के जरिए अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक कर लें. नियमों के अनुसार रद्द की गई ट्रेनों का रिफंड यात्रियों को आईआरसीटीसी (IRCTC) की ओर से स्वतः वापस कर दिया जाएगा.
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