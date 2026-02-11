Hindi India Hindi

Mumbai Session Court Convicts Bangladeshi Couple For Illegal Stay Know What Court Verdict

मुंबई में ठाठ से बसे थे बांग्लादेशी कपल, खुली पोल तो कोर्ट तक पहुंची बात, अब मुल्क लौटने से पहले करना होगा ये काम

बांग्लादेशी कपल को मुंबई सेशन कोर्ट के फैसले को पूरा करने के बाद ही उनके देश वापस भेजा जाएगा. मुंबई में अवैध रूप से रह रहे इस कपल की खबर पुलिस को कैसे हुई? अदालत कैसे पहुंचा मामला और सेशन कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया. आइये जानते हैं यहां...

मुंबई के पास ठाणे में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे रियाज मुल्ला और उसकी पत्नी सोनिया को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अदालत ने फैसले में उन्हें सजा पूरी करने के बाद ही बांग्लादेश भेजने की बात कही है. आइये जानते हैं कि पुलिस को बांग्लादेशी कपल की खबर कैसे हुई? कोर्ट में कैसे पहुंचा मामला और अदालत में क्या सुनवाई हुई और दोनों को क्या सजा सुनाया गया…

ऐसे खुली पोल

द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को उनके मुखबिर से सूचना मिली कि उत्तर शिवगांव इलाके में कुछ विदेशी नागरिक फर्जी पहचान पर छिपे हुए हैं. 26 जनवरी 2025 को पुलिस ने नाकाबंदी कर एक ऑटो रिक्शा को रोका, जिसमें यह कपल सवार था. जब पुलिस ने उनसे उनके निवास और नागरिकता के बारे में सवाल किए, तो वे गोल-मोल जवाब देने लगे. उनके पास न तो कोई पासपोर्ट था और न ही भारत में रहने के लिए कोई वैध वीजा. सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे मूल रूप से बांग्लादेश के रहने वाले हैं और बेहतर आजीविका की तलाश में अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत आए थे. इसी दौरान जब पुलिस ने जब उनके मोबाइल फोन जब्त किए, तो उनमें कई इंटरनेशनल कॉलिंग एप्लिकेशन मिले. इन ऐप्स के जरिए वे बांग्लादेश में अपने परिजनों से बात करते थे. यह सबूत अभियोजन पक्ष (Prosecution) के लिए सबसे बड़ी जीत साबित हुआ, क्योंकि इससे उनकी विदेशी जड़ों की पुष्टि आसानी से हो गई.

सेशन कोर्ट पहुंचा मामला

मामला सेशन कोर्ट पहुंचा. सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पाया कि आरोपियों ने फॉरेनर्स एक्ट (Foreigners Act) की धारा 14 का उल्लंघन किया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत अपनी नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी खुद आरोपी की होती है, जिसे निभाने में यह कपल पूरी तरह विफल रहा. अदालत ने यह भी गौर किया कि दोनों आरोपी काफी गरीब हैं और वे पहले ही लगभग एक साल, जनवरी 2025 से, हिरासत में बिता चुके हैं. इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनके प्रति थोड़ी नरमी दिखाई, लेकिन कानून के उल्लंघन को नजरअंदाज नहीं किया. कोर्ट ने दोनों को इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी अंडरगोन, जितनी सजा काट चुके हैं, के साथ अतिरिक्त 10 दिन की जेल और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अब डिपोर्टेशन यानी देश से बाहर निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें जेल की सजा पूरी करनी होंगी और जुर्माने की राशि जमा करनी होगी.

सेशन कोर्ट ने दिया मोबाइल जब्त करने के आदेश

सत्र न्यायालय ने पुलिस और जेल अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सजा की अवधि पूरी होते ही इनके डिपोर्टेशन (Deportation) की कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए. उनके जब्त किए गए मोबाइल फोन को भी नष्ट या निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सुरक्षा संबंधी कोई जोखिम न रहे.

क्या कहता है फॉरेनर्स एक्ट?

फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अनुसार, भारत में बिना वीजा या परमिट के रहना एक गंभीर अपराध है. फॉरेनर्स एक्ट की धारा 14 के तहत, अगर कोई विदेशी नागरिक अपनी पहचान छिपाता है या बिना अनुमति के देश में घुसता है, तो उसे लंबी जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है.

