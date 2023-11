Hindi India Hindi

Mumbai Terrorist Attack President Murmu Rajnath Singh Pays Tribute To Heroes

Mumbai Attack: मुंबई हमले की 15वीं बरसी आज, राष्ट्रपति समेत इन नेताओं ने वीरों को दी श्रद्धांजलि

आज मुंबई आतंकी हमले को 15 साल पूरे हो गए हैं. इस हमले में आतंकियों ने ताज होटल को अपना निशाना बनाया था, जिसमें 18 सुरक्षाकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

26/11 Mumbai Attack: 26 नवंबर ऐसी तारीख है जिसे याद कर आज भी लोगों की आंखें भर जाती हैं. साल 2008 में आज ही के दिन पाकिस्तान से समंदर के रास्ते आए आतंकियों ने मुंबई के दो होटलों पर दुनिया की सबसे भीषण और क्रूर आतंकी हमला किया था. मुंबई हमले की 15वीं बरसी पर बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस ने मुंबई हमले की बरसी पर पुलिस आयुक्त कार्यालय के परिसर में शहीद स्मारक में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीरों को पुष्पांजलि अर्पित की.

#WATCH | Mumbai | Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis pays floral tributes to the Bravehearts at Martyrs’ Memorial on the premises of the Police Commissioner’s Office, on the 15th anniversary of the 26/11 Mumbai terror attack. pic.twitter.com/Mzu882X10P — ANI (@ANI) November 26, 2023

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने ट्वीट में लिखा, कृतज्ञ राष्ट्र 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के सभी पीड़ितों को दुख के साथ याद करता है. हम बहादुर आत्माओं की स्मृति का सम्मान करने में उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़े हैं. मैं उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए.

A grateful nation remembers with pain all the victims of the 26/11 Mumbai terror attacks. We stand with their families and loved ones in honouring the memory of the brave souls. I pay homage to the valiant security personnel who laid down their lives for the motherland. Recalling… — President of India (@rashtrapatibhvn) November 26, 2023

वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पर ट्वीट कर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी. एक्स पर एक पोस्ट कर रक्षा मंत्री ने कहा कि हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले सुरक्षा बलों के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा. उन्होनें कहा, देश उन सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपनी जान दे दी.

My heartfelt tributes to the victims of the 26/11 #MumbaiTerrorAttacks. The nation will always remember the sacrifice of those security personnel who gave their lives in the line of duty. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 26, 2023

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने X पर पोस्ट कर कहा, मुंबई के हृदयविदारक 26/11 आतंकी हमले में शहीद हमारे वीर जवानों, पुलिसकर्मियों व नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ. देश के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देकर आपने त्याग व समर्पण के उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं. कृतज्ञ राष्ट्र आपके बलिदान के समक्ष सदैव नतमस्तक है.

मुंबई के हृदयविदारक 26/11 आतंकी हमले में शहीद हमारे वीर जवानों, पुलिसकर्मियों व नागरिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति देकर आपने त्याग व समर्पण के उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आपके बलिदान के समक्ष सदैव नतमस्तक… — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) November 26, 2023

इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी शहीदों और पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. कांग्रेस ने अपने X अकाउंट पर ट्वीट किया, हम 26/11 के भीषण मुंबई आतंकवादी हमले के सभी शहीदों और पीड़ितों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसने 2008 में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. हम हमेशा दुश्मनों के सामने मजबूती से खड़े रहे हैं, और हम अपने राष्ट्र पर निर्देशित सभी प्रकार के आतंक और खतरों से लड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं.