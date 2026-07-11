मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक स्लो, कोलकाता का सबसे बिजी पुल बंद, देखें अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू पुलिस की रूट एडवाइजरी

Traffic route update: यदि आप इस सप्ताहांत सड़क मार्ग से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. देश के तीन प्रमुख क्षेत्रों, मुंबई, कोलकाता और जम्मू-कश्मीर में आज और कल यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. कहीं बारिश, जलजमाव के कारण गाड़ियां रेंग रही हैं, तो कहीं मरम्मत कार्य और धार्मिक आयोजनों की वजह से मार्गों को पूरी तरह से डायवर्ट कर दिया गया है.
मुंबई ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के कई हिस्सों में भारी वाहनों की खराबी और दुर्घटनाओं के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.
ट्रेलर बिघाडामुळे IOC जंक्शन छेडा नगर (चेंबूर) येथे जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे.
Traffic Movement Is Slow At IOC Junction Towards Chheda Nagar (Chembur) Due To Trailer Breakdown.
#MTPTrafficUpdate
— Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) July 11, 2026
कोलकाता पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, शहर के सबसे व्यस्त पूलों में से एक विद्यासागर सेतु पर मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम शुरू किया गया है. पुल को 12 जुलाई 2026 को सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक सेतु को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा. रूट डायवर्जन: एजेसी बोस रोड से हावड़ा जाने वाले वाहनों को हेस्टिंग्स क्रॉसिंग से सेंट जॉर्जेस गेट रोड, स्ट्रैंड रोड होते हुए हावड़ा ब्रिज की तरफ डायवर्ट किया गया है. खिदिरपुर की ओर से आने वाले वाहनों को सीजीआर रोड और हेस्टिंग्स क्रॉसिंग के रास्ते भेजा जा रहा है.
Kolkata Police announces the complete closure of Vidyasagar Setu (Second Hooghly Bridge) to all vehicular traffic from 6 am to 10 pm on July 12 for repair and rehabilitation work.@KolkataPolice | @KPTrafficDept | #KolkataPolice | #VidyasagarSetu | #TrafficAdvisory |… pic.twitter.com/n3puaUEvwJ
— United News of India (@uniindianews) July 10, 2026
जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के शांतिपूर्ण संचालन के लिए व्यापक रूट चार्ट जारी किया है:
अमरनाथ यात्रा (NH-44): रामबन और बनिहाल के बीच लैंडस्लाइड और सिंगल-लेन की स्थिति के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर कट-ऑफ टाइमिंग लागू की गई है. हल्के वाहनों (LMVs) के लिए जम्मू से श्रीनगर के लिए सुबह 07:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और श्रीनगर से जम्मू के लिए 11:30 से शाम 05:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. यात्रियों को मुगल रोड या जवाहर टनल के पुराने रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
Traffic Plan/Advisory for 11-07-2026@JmuKmrPolice@JKTransportDept@OfficeOfLGJandK@Divcomjammu@DivComKash@ZPHQJammu@igp_jammu@diprjk@ddnews_jammu@ddnewsSrinagar@ddnewsladakh pic.twitter.com/aozeRB0vOA
— J&K Traffic Police (@Traffic_hqrs) July 10, 2026
वहीं, 25वें मुहर्रम को मीरगुंड पट्टन में जुलूस के कारण श्रीनगर-बारामूला रोड सुबह 10:00 बजे से रात 08:00 बजे तक प्रभावित रहेगा. श्रीनगर जाने वाले वाहन: बारामूला-कुपवाड़ा से आने वाली गाड़ियों को हैमरे -> पट्टन -> हांजीवीरा -> केपी पायीन -> झेलम ब्रिज -> मजहमा -> नरबल के रास्ते डायवर्ट किया गया है.
Traffic Advisory Pattan pic.twitter.com/TKrgSXu413
— Roshan Kashmir (@KashmirRoshan) July 10, 2026
यात्रियों के लिए सुझाव: किसी भी अनपेक्षित जाम से बचने के लिए संबंधित शहरों के स्थानीय ट्रैफिक पुलिस हैंडल्स और कंट्रोल रूम नंबरों से अपडेट लेते रहें.
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