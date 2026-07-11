मुंबई के कई इलाकों में ट्रैफिक स्लो, कोलकाता का सबसे बिजी पुल बंद, देखें अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू पुलिस की रूट एडवाइजरी

Traffic advisory Update: मुंबई में कई वाहनों के खराब होने और आगजनी से ट्रैफिक रफ्तार धीमी हो गई है, वहीं कोलकाता का सबसे बिजी विद्यासागर सेतु मरम्मत कार्य के लिए बंद किया गया है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट डायवर्जन और कट-ऑफ टाइमिंग जारी की है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/mumbai-traffic-slows-in-several-areas-kolkata-busiest-bridge-shuts-see-jammu-police-route-advisory-for-amarnath-yatra-8470879/ Copy

ट्रैफिक रूट एडवाइजरी से जुडे सारे अपडेट

मुंबई के चेंबूर, अंधेरी, वाकोला और दिंडोशी में वाहनों के ब्रेकडाउन और पिकअप वैन में आग लगने की वजह से भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति है.

कोलकाता विद्यासागर सेतु मरम्मत के चलते 12 जुलाई 2026 को सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक बंद रहेगा.

मीरगुंड पट्टन में मुहर्रम जुलूस के चलते 11 जुलाई को सुबह 10:00 से रात 08:00 बजे तक श्रीनगर-बारामूला हाईवे प्रभावित रहेगा.

अमरनाथ यात्रा एडवाइजरी, रामबन-बनिहाल के बीच लैंडस्लाइड और सिंगल-लेन रोड के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हल्के वाहनों के लिए विशेष कट-ऑफ टाइमिंग लागू,

Traffic route update: यदि आप इस सप्ताहांत सड़क मार्ग से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो सावधान हो जाएं. देश के तीन प्रमुख क्षेत्रों, मुंबई, कोलकाता और जम्मू-कश्मीर में आज और कल यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं. कहीं बारिश, जलजमाव के कारण गाड़ियां रेंग रही हैं, तो कहीं मरम्मत कार्य और धार्मिक आयोजनों की वजह से मार्गों को पूरी तरह से डायवर्ट कर दिया गया है.

मुंबई में सुबह-सुबह धीमी ट्रैफिक

मुंबई ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के कई हिस्सों में भारी वाहनों की खराबी और दुर्घटनाओं के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है.

चेंबूर : आईओसी जंक्शन छेड़ा नगर के पास एक ट्रेलर के ब्रेकडाउन (खराब होने) के कारण वाहनों की आवाजाही काफी धीमी है.

: आईओसी जंक्शन छेड़ा नगर के पास एक ट्रेलर के ब्रेकडाउन (खराब होने) के कारण वाहनों की आवाजाही काफी धीमी है. अंधेरी ब्रिज: साहर अंधेरी पुल पर दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग (South Bound) पर डंपर खराब होने से जाम की स्थिति बनी हुई है. हालाकिं, धीरे-धीरे ट्रैफिक खुल रही है.

साहर अंधेरी पुल पर दक्षिण की ओर जाने वाले मार्ग (South Bound) पर डंपर खराब होने से जाम की स्थिति बनी हुई है. हालाकिं, धीरे-धीरे ट्रैफिक खुल रही है. वाकोला : पानबाई स्कूल के पास एक आयशर टेम्पो के खराब होने से दक्षिण की ओर जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित है.

: पानबाई स्कूल के पास एक आयशर टेम्पो के खराब होने से दक्षिण की ओर जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित है. दिंडोशी: आरे मेट्रो स्टेशन के पास एक पिकअप वैन में अचानक आग लगने की घटना के बाद उत्तर की ओर जाने वाले मार्ग पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

ट्रेलर बिघाडामुळे IOC जंक्शन छेडा नगर (चेंबूर) येथे जाणारी वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे.

Traffic Movement Is Slow At IOC Junction Towards Chheda Nagar (Chembur) Due To Trailer Breakdown.

#MTPTrafficUpdate — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) July 11, 2026

कोलकाता विद्यासागर सेतु पर बंद

कोलकाता पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, शहर के सबसे व्यस्त पूलों में से एक विद्यासागर सेतु पर मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का काम शुरू किया गया है. पुल को 12 जुलाई 2026 को सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक सेतु को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा. रूट डायवर्जन: एजेसी बोस रोड से हावड़ा जाने वाले वाहनों को हेस्टिंग्स क्रॉसिंग से सेंट जॉर्जेस गेट रोड, स्ट्रैंड रोड होते हुए हावड़ा ब्रिज की तरफ डायवर्ट किया गया है. खिदिरपुर की ओर से आने वाले वाहनों को सीजीआर रोड और हेस्टिंग्स क्रॉसिंग के रास्ते भेजा जा रहा है.

Kolkata Police announces the complete closure of Vidyasagar Setu (Second Hooghly Bridge) to all vehicular traffic from 6 am to 10 pm on July 12 for repair and rehabilitation work.@KolkataPolice | @KPTrafficDept | #KolkataPolice | #VidyasagarSetu | #TrafficAdvisory |… pic.twitter.com/n3puaUEvwJ — United News of India (@uniindianews) July 10, 2026

अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम जुलूस को लेकर एडवाइजरी

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के शांतिपूर्ण संचालन के लिए व्यापक रूट चार्ट जारी किया है:

अमरनाथ यात्रा (NH-44): रामबन और बनिहाल के बीच लैंडस्लाइड और सिंगल-लेन की स्थिति के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर कट-ऑफ टाइमिंग लागू की गई है. हल्के वाहनों (LMVs) के लिए जम्मू से श्रीनगर के लिए सुबह 07:00 से दोपहर 12:00 बजे तक और श्रीनगर से जम्मू के लिए 11:30 से शाम 05:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. यात्रियों को मुगल रोड या जवाहर टनल के पुराने रास्ते का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

वहीं, 25वें मुहर्रम को मीरगुंड पट्टन में जुलूस के कारण श्रीनगर-बारामूला रोड सुबह 10:00 बजे से रात 08:00 बजे तक प्रभावित रहेगा. श्रीनगर जाने वाले वाहन: बारामूला-कुपवाड़ा से आने वाली गाड़ियों को हैमरे -> पट्टन -> हांजीवीरा -> केपी पायीन -> झेलम ब्रिज -> मजहमा -> नरबल के रास्ते डायवर्ट किया गया है.

Traffic Advisory Pattan pic.twitter.com/TKrgSXu413 — Roshan Kashmir (@KashmirRoshan) July 10, 2026

यात्रियों के लिए सुझाव: किसी भी अनपेक्षित जाम से बचने के लिए संबंधित शहरों के स्थानीय ट्रैफिक पुलिस हैंडल्स और कंट्रोल रूम नंबरों से अपडेट लेते रहें.