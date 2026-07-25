Mumbai Train Updates: ट्रेन सफर से पहले ध्यान दें! पश्चिम रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें, इन 8 स्पेशल गाड़ियों की बढ़ी अवधि, देखें पूरी लिस्ट

Western Railway Update: पश्चिम रेलवे ने 25 जुलाई के लिए ट्रेनों की लेटेस्ट सिचुएशन जारी की है. भारी बारिश और जलभराव की वजह से जहां उधना-नंदुरबार के बीच ट्रेनें रद्द हुई हैं, वहीं मुंबई लोकल और प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं. इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए 8 स्पेशल ट्रेनों का फेरा अगस्त के अंत तक बढ़ा दिया गया है.

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ट्रेन कैंसिल

मुंबई और आसपास भारी बारिश के बावजूद चर्चगेट-डहानू रोड और हार्बर लाइन पर लोकल ट्रेनें पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही हैं.

इसके अलावा फ्लाइंग रानी और बांद्रा-सूरत एक्सप्रेस जैसी प्रमुख गाड़ियां भी अपने तय समय पर ऑन-टाइम हैं.

नंदुरबार इलाके में पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने की वजह से उधना-नंदुरबार और नंदुरबार-उधना को 25 जुलाई को रद्द कर दिया गया है,

बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12971) का रूट बदल दिया गया है. अब यह ट्रेन अपने तय रास्ते की जगह अहमदाबाद-गांधीग्राम-बोटाद होकर चलेगी,

Indian Railway train: वेस्टर्न रेलवे ने 25 जुलाई 2026 के लिए मौसम और ट्रेनों के परिचालन से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट जारी किया है. भारी बारिश और पटरियों के पास पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण जहां कुछ ट्रेनें रद्द और डायवर्ट की गई हैं, वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए 8 त्योहार स्पेशल ट्रेनों के फेरे अगस्त के अंत तक बढ़ा दिए गए हैं.

मुंबई में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मुंबई शहर और उपनगरों में आज मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है, साथ ही 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई उपनगरीय, चर्चगेट से डहानू रोड, और हार्बर लाइन, माहिम से गोरेगांव पर लोकल ट्रेनें पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही हैं.

पानी का स्तर बढ़ने से ट्रेनें रद्द और डायवर्ट

नंदुरबार इलाके में पानी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण रेलवे को कुछ गाड़ियां रद्द करनी पड़ी हैं:

ट्रेन नंबर 69177 (उधना-नंदुरबार) – 25 जुलाई 2026 को रद्द

ट्रेन नंबर 69178 (नंदुरबार-उधना) – 25 जुलाई 2026 को रद्द

इसके अलावा, परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन नंबर 12971 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है. अब यह ट्रेन अहमदाबाद – गांधीग्राम – बोटाद होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.

अगस्त तक चलती रहेंगी 8 स्पेशल ट्रेनें

यात्रियों की भारी भीड़ और मांग को देखते हुए रेलवे ने मुंबई, गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों (TOD Special Trains) की अवधि अगस्त 2026 के आखिरी हफ्ते तक बढ़ा दी है:

09207 बांद्रा टर्मिनस ↔ भावनगर सिटी (28 अगस्त तक)

09037 बांद्रा टर्मिनस ↔ भुज (29 अगस्त तक)

09009 बांद्रा टर्मिनस ↔ भुज (30 अगस्त तक)

09011 बांद्रा टर्मिनस ↔ भुज (25 अगस्त तक)

09017 बांद्रा टर्मिनस ↔ वेरावल (30 अगस्त तक)

09085 मुंबई सेंट्रल ↔ इंदौर (28 अगस्त तक)

09087 मुंबई सेंट्रल ↔ अहमदाबाद (26 अगस्त तक)

09080 मुंबई सेंट्रल ↔ इंदौर (31 अगस्त तक)

सूरत और मुंबई रूट की ये मुख्य ट्रेनें ऑन-टाइम

पश्चिम रेलवे ने पुष्टि की है कि मुंबई और सूरत के बीच चलने वाली प्रमुख ट्रेनें बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही हैं. इनमें बांद्रा टर्मिनस-सूरत एक्सप्रेस (12935/12936), फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस (12921/12922) और मुंबई सेंट्रल-वलसाड पैसेंजर (59023/59024) शामिल हैं. रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTIS) या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से स्टेटस जरूर चेक कर लें.