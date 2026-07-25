Mumbai Train Updates: ट्रेन सफर से पहले ध्यान दें! पश्चिम रेलवे ने कैंसिल की कई ट्रेनें, इन 8 स्पेशल गाड़ियों की बढ़ी अवधि, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railway train: वेस्टर्न रेलवे ने 25 जुलाई 2026 के लिए मौसम और ट्रेनों के परिचालन से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट जारी किया है. भारी बारिश और पटरियों के पास पानी का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण जहां कुछ ट्रेनें रद्द और डायवर्ट की गई हैं, वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए 8 त्योहार स्पेशल ट्रेनों के फेरे अगस्त के अंत तक बढ़ा दिए गए हैं.
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मुंबई शहर और उपनगरों में आज मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है, साथ ही 45-55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि मुंबई उपनगरीय, चर्चगेट से डहानू रोड, और हार्बर लाइन, माहिम से गोरेगांव पर लोकल ट्रेनें पूरी तरह सामान्य रूप से चल रही हैं.
WR Monsoon Updates ️
@ 07:00 hrs | 25th July, 2026@drmbct | @RailMinIndia #WRUpdates #MumbaiLocals #MumbaiRains #MonsoonUpdates pic.twitter.com/ThU4AwnQbY
— Western Railway (@WesternRly) July 25, 2026
नंदुरबार इलाके में पानी का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने के कारण रेलवे को कुछ गाड़ियां रद्द करनी पड़ी हैं:
इसके अलावा, परिचालन संबंधी कारणों से ट्रेन नंबर 12971 बांद्रा टर्मिनस – भावनगर टर्मिनस एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया गया है. अब यह ट्रेन अहमदाबाद – गांधीग्राम – बोटाद होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी.
यात्रियों की भारी भीड़ और मांग को देखते हुए रेलवे ने मुंबई, गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों (TOD Special Trains) की अवधि अगस्त 2026 के आखिरी हफ्ते तक बढ़ा दी है:
पश्चिम रेलवे ने पुष्टि की है कि मुंबई और सूरत के बीच चलने वाली प्रमुख ट्रेनें बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही हैं. इनमें बांद्रा टर्मिनस-सूरत एक्सप्रेस (12935/12936), फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस (12921/12922) और मुंबई सेंट्रल-वलसाड पैसेंजर (59023/59024) शामिल हैं. रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्टेशन के लिए निकलने से पहले अपनी ट्रेन का नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTIS) या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 से स्टेटस जरूर चेक कर लें.
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