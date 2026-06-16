पानी के बूंद-बूंद के लिए तरस रही मुंबई! स्विमिंग पूल और कंस्ट्रक्शन साइटों की वाटर सप्लाई बंद

Mumbai Water Crisis: मुंबई इस समय गंभीर पानी संकट का सामना कर रही है. शहर को पानी उपलब्ध कराने वाली झीलों में जल भंडारण तेजी से घट रहा है. नगर प्रशासन के अनुसार 16 जून तक झीलों में उपलब्ध पानी का स्तर करीब 10.35 प्रतिशत रह गया है. मानसून की धीमी रफ्तार और कम बारिश की वजह से यह स्थिति पैदा हुई है. इसी कारण आने वाले महीनों के लिए पानी बचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है ताकि लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना न करना पड़े.
पानी की बचत के लिए नगर निगम ने कई सख्त फैसले लिए हैं. पहले से लागू 10 प्रतिशत पानी कटौती को जारी रखा गया है. इसके अलावा औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थानों के लिए पानी की आपूर्ति में 20 प्रतिशत तक कमी की गई है. प्रशासन का कहना है कि उपलब्ध जल भंडार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए यह कदम जरूरी है. साथ ही पानी की बर्बादी या गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
नई व्यवस्था के तहत फिलहाल किसी भी नए निर्माण कार्य के लिए पानी का कनेक्शन मंजूर नहीं किया जाएगा. जिन निर्माण स्थलों को अस्थायी पानी कनेक्शन दिया गया था, उन्हें भी तुरंत बंद किया जा रहा है. इसके अलावा शहर के सभी स्विमिंग पूल की पानी आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई है. प्रशासन का मानना है कि ऐसे स्थानों पर पानी की खपत ज्यादा होती है, इसलिए संकट के समय इन गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है.
नगर प्रशासन ने बड़े उद्योगों और कई सरकारी संस्थानों को अपने कामकाज के लिए रिसाइकल या ट्रीट किया हुआ पानी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. बोतलबंद पानी बनाने वाली इकाइयों को भी सीमित मात्रा में पानी दिया जाएगा, ताकि केवल कर्मचारियों की जरूरत पूरी हो सके. इसके अलावा वाहन धोने, सड़क साफ करने और बागवानी जैसे कामों में पीने योग्य पानी के उपयोग पर रोक लगा दी गई है. लोगों को इसके लिए बोरवेल या अन्य वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें