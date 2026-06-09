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अब यहां बिना OTP के नहीं मिलेगा पानी! जल संकट के बीच BMC का बड़ा फैसला, जानें नया नियम

मुंबई में पानी की सप्लाई को पारदर्शी बनाने के लिए BMC नया OTP सिस्टम लाने की तैयारी में है. ऑनलाइन बुकिंग के बाद मिलने वाला OTP दिखाने पर ही टैंकर भरा जाएगा, जिससे अवैध पानी सप्लाई और फर्जी ट्रिप पर रोक लग सकेगी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 9, 2026, 3:33 PM IST
अब यहां बिना OTP के नहीं मिलेगा पानी! जल संकट के बीच BMC का बड़ा फैसला, जानें नया नियम

Mumbai Water Crisis: मुंबई इन दिनों दोहरी चुनौती का सामना कर रही है. एक तरफ शहर के जलाशयों में पानी का लेवल लगातार घट रहा है, वहीं दूसरी तरफ टैंकर आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं. ऐसे समय में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) पानी वितरण व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और नियंत्रित बनाने के लिए नई डिजिटल व्यवस्था लाने की तैयारी कर रही है.

प्रस्तावित योजना के तहत अब पीने के पानी के टैंकर की बुकिंग ऑनलाइन की जाएगी. बुकिंग पूरी होने के बाद यूजर्स को एक यूनिक OTP मिलेगा. ये OTP टैंकर भरने वाले स्टेशन पर दिखाना जरूरी होगा. OTP सत्यापित होने के बाद ही टैंकर को पानी भरने की अनुमति मिलेगी.

और पढ़ें: Mumbai Water Supply: आज से 10 नवंबर तक मुंबई में पानी की हो सकती है किल्लत, ये है वजह

पानी की अवैध निकासी रोकने के लिए

BMC का मानना है कि इस व्यवस्था से पानी की अवैध निकासी, फर्जी बुकिंग और अनधिकृत टैंकर संचालन जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा. वर्तमान में मुंबई में 33 अधिकृत फिलिंग स्टेशन हैं, जहां से नगर निगम और निजी लाइसेंसधारी टैंकरों को पानी उपलब्ध कराया जाता है.

शहर में जल संकट के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ी है. जलाशयों में उपलब्ध पानी घटने से कई इलाकों में टैंकरों पर निर्भरता बढ़ गई है. इसी दौरान कुछ मामलों में अनधिकृत पानी सप्लाई और गलत तरीके से टैंकर संचालन की शिकायतें भी सामने आई थीं. नई प्रणाली का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि हर टैंकर यात्रा का डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद रहे और पानी केवल अधिकृत उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे. इससे प्रशासन को ये ट्रैक करने में भी आसानी होगी कि किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में पानी भेजा जा रहा है.

दिलचस्प बात ये है कि मुंबई इस मामले में बेंगलुरु के मॉडल से प्रेरणा ले रहा है. बेंगलुरु में पहले से GPS और OTP आधारित पानी टैंकर प्रणाली लागू की जा चुकी है. वहां लोग मोबाइल ऐप के जरिए टैंकर बुक करते हैं, वाहन की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और डिलीवरी की पुष्टि OTP से करते हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये व्यवस्था सफल रहती है तो भविष्य में अन्य महानगर भी इसी तरह की तकनीक आधारित जल प्रबंधन प्रणाली अपना सकते हैं. बढ़ती आबादी और सीमित जल संसाधनों के दौर में पानी की हर बूंद का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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