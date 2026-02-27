Hindi India Hindi

Municipal Election Results 2026 Live Updates 27 February Vote Counting Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Nagar Nigam Chunav Parinam Jharkhand Election Results In Hindi

live

Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Chunav Results LIVE: हजारीबाग से जमशेदपुर तक, जानें झारखंड नगर निगम में इन 4 सीटों का हाल

Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है. आइये जानते हैं कि हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह, जमशेदपुर का हाल.

(photo credit AI, for representation only)

Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना आज सुबह शुक्रवार को शुरू हो गई है. करीब दो घंटे बाद 10 बजे से रुझान आने की उम्मीद है. आइये जानते हैं कि हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह, जमशेदपुर नगर निगम में क्या तस्वीर बन रही है.

1886 में स्थापित झारखंड राज्य में हजारीबाग जिला एक शहर और नगर पालिका है. मेदिनीनगर कोयल नदी के तट पर स्थित है और यहां 26 वॉर्ड हैं. जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है यहां नगर निगम में कई प्रत्याशी मैदान में हैं.

Load More