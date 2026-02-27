  • Hindi
Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Chunav Results LIVE: हजारीबाग से जमशेदपुर तक, जानें झारखंड नगर निगम में इन 4 सीटों का हाल

Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है. आइये जानते हैं कि हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह, जमशेदपुर का हाल.

Published date india.com Updated: February 27, 2026 10:16 AM IST
Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना आज सुबह शुक्रवार को शुरू हो गई है. करीब दो घंटे बाद 10 बजे से रुझान आने की उम्मीद है. आइये जानते हैं कि हजारीबाग, मेदिनीनगर, गिरिडीह, जमशेदपुर नगर निगम में क्या तस्वीर बन रही है.

1886 में स्थापित झारखंड राज्य में हजारीबाग जिला एक शहर और नगर पालिका है. मेदिनीनगर कोयल नदी के तट पर स्थित है और यहां 26 वॉर्ड हैं. जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है यहां नगर निगम में कई प्रत्याशी मैदान में हैं.

Live Updates

  • Feb 27, 2026 10:16 AM IST

    Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Chunav Results LIVE: हजारीबाग में 26 वॉर्ड हैं. उम्मीद है कि यहां चुनाव परिणाम पहले आ सकते हैं.

  • Feb 27, 2026 10:14 AM IST

    Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Chunav Results LIVE: मेदिनगर में जीएलएल कॉलेज परिसर में मतगणना हो रही है.

  • Feb 27, 2026 10:06 AM IST

    Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Chunav Results LIVE: मानगो से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सुधा गुप्ता पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की धर्मपत्नी हैं. बन्ना गुप्ता हेमंत सोरेन सरकार की पिछली झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे.

  • Feb 27, 2026 9:38 AM IST

    Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Chunav Results LIVE: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के चुनावी नतीजे आज आएंगे. यहां कांग्रेस समर्थित सुधा गुप्ता और भाजपा समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह के बीच सीधा मुकाबला है.

  • Feb 27, 2026 9:30 AM IST

    Hazaribagh Medininagar Giridih Jamshedpur Chunav Results LIVE: जल्द रुझान आने की उम्मीद है. मतगणना शुरु हुए डेढ़ घंटे बीत चुके हैं.

