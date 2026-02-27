  • Hindi
  • India Hindi
  • Municipal Election Results 2026 Live Updates 27 February Vote Counting Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Nagar Nigam Chunav Parinam Jharkhand Election Results In Hindi
live

Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Chunav Results LIVE: रांची से आदित्यपुर तक, जानें झारखंड नगर निगम में इन 5 सीटों पर कौन चल रहा आगे

Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है. आइये जानते हैं कि रांची, धनबाद, देवघर, चास और आदित्यपुर का हाल.

Published date india.com Updated: February 27, 2026 8:58 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Chunav Results LIVE: रांची से आदित्यपुर तक, जानें झारखंड नगर निगम में इन 5 सीटों पर कौन चल रहा आगे
(photo credit AI, for representation only)

Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना आज सुबह शुक्रवार को शुरू हो गई है. करीब दो घंटे बाद 10 बजे से रुझान आने की उम्मीद है. आइये जानते हैं कि रांची, धनबाद, देवघर, चास और आदित्यपुर नगर निगम में क्या तस्वीर बन रही है.

झारखंड की राजधानी रांची का नगर निगम चुनाव काफी अहम माना जाता है. ट्रैफिर जाम से लेकर स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं तक यहां के मुख्य मुद्दे रहे हैं. वहीं धनबाद, देवघर, चास और आदित्यपुर नगर निगम में भी कई प्रत्याशी मैदान में हैं.

Live Updates

  • Feb 27, 2026 8:58 AM IST

    Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Chunav Results LIVE: मतगणना शुरू हुए एक घंटे का समय बीत चुका है.

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.