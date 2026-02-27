Hindi India Hindi

Municipal Election Results 2026 Live Updates 27 February Vote Counting Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Nagar Nigam Chunav Parinam Jharkhand Election Results In Hindi

live

Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Chunav Results LIVE: रांची से आदित्यपुर तक, जानें झारखंड नगर निगम में इन 5 सीटों पर कौन चल रहा आगे

Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है. आइये जानते हैं कि रांची, धनबाद, देवघर, चास और आदित्यपुर का हाल.

(photo credit AI, for representation only)

Ranchi Dhanbad Deoghar Chas Adityapur Municipal Election Result 2026 LIVE Updates: झारखंड में निगम चुनाव की मतगणना आज सुबह शुक्रवार को शुरू हो गई है. करीब दो घंटे बाद 10 बजे से रुझान आने की उम्मीद है. आइये जानते हैं कि रांची, धनबाद, देवघर, चास और आदित्यपुर नगर निगम में क्या तस्वीर बन रही है.

झारखंड की राजधानी रांची का नगर निगम चुनाव काफी अहम माना जाता है. ट्रैफिर जाम से लेकर स्मार्ट सिटी की परियोजनाएं तक यहां के मुख्य मुद्दे रहे हैं. वहीं धनबाद, देवघर, चास और आदित्यपुर नगर निगम में भी कई प्रत्याशी मैदान में हैं.

