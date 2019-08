श्रीनगरः जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि जम्मू में लगाए गए प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा लिया गया है लेकिन कश्मीर में कुछ स्थानों पर कुछ वक्त तक पाबंदियां लागू रहेंगी. अतिरिक्त महानिदेशक मुनीर खान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं आई है.

उन्होंने बताया कि कुछ ही लोगों को पैलेट की वजह से कुछ जख्म हुए हैं जिनका इलाज किया गया है. उन्होंने यहां कहा, ‘‘जम्मू में लगाई गई पाबंदियां पूरी तरह हटा ली गई हैं. कश्मीर में कुछ स्थानों पर कुछ समय तक ये जारी रहेंगी.’’ खान के अनुसार, श्रीनगर और घाटी में अन्य जिलों के विभिन्न हिस्सों में मामूली घटनाएं हुईं. इनसे स्थानीय रूप से ही निपटा गया. उन्होंने कहा, ‘‘हमारा सबसे बड़ा काम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी हताहत ना हो.’’ हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या के बारे में पूछने पर खान ने कहा कि वह अलग-अलग लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे.

Muneer Khan: There have been localised incidents in various parts of Srinagar & other districts, which have been contained.There have been no major injuries. There have been a few pellet injuries, they were treated. Our biggest endeavor is that no civil casualty should take place pic.twitter.com/KIAEs0gigG

— ANI (@ANI) August 14, 2019