नई दिल्ली: पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार को हटाये जाने की मांग करते हुए कहा कि यह स्तब्ध करने वाली बात है कि वे (कुलपति) विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि की समस्या के समाधान के लिए सरकार के प्रस्ताव को लागू करने को तैयार नहीं हैं.

Senior BJP leader Murli Manohar Joshi tweets,” It is shocking that the VC is adamant for not implementing the govt proposal. This attitude is deplorable and in my opinion such a VC should not be allowed to continue on his post”. https://t.co/pnAB8fbbxW

