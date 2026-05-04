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Murshidabad Vidhan Sabha Election Results LIVE: मुर्शिदाबाद विधानसभा का क्या है हाल! पिछली बार जीती थी BJP

Murshidabad Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (मुर्शिदाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम / मुर्शिदाबाद इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): बांग्लादेश से सटा मुर्शिदाबाद जिला पश्चिम बंगाल की सियासत का रुख तय करता है. मुस्लिम बहुल इस जिले में 22 विधानसभा सीटें आती हैं.

मुर्शिदाबाद विधान सभा चुनाव रिजल्ट LIVE

Murshidabad Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (मुर्शिदाबाद विधानसभा चुनाव परिणाम / मुर्शिदाबाद इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): पश्चिम बंगाल की सियासत में अब तक मुर्शिदाबाद का हमेशा से ही महत्व रहा है. यह राज्य का मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां की 22 विधानसभा सीटों में से 17 पर मुस्लिम मतदाता ही चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत तय करते हैं. लेकिन खास मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट की ही बात करें तो पिछली बार यहां बीजेपी के गौरी शंकर घोष ने TMC के शाओनी सिंघा रॉय को 2491 वोटों के करीबी अंतर से मात दी थी.

इन चुनावों से पहले यहां की राजनीति में हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान से राज्य की सियासत में हवा का रुख पलटने के संकेत दिए हैं. 2021 में टीएमसी ने यहां से 22 में से 20 सीटें अपने नाम की थीं. ऐसे में यहां जिले की बाकी सीटों पर भी BJP भी अपने लिए अवसर देख रही है.

इस जिले में हुमायुं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के अलावा टीएमसी, बीजेपी के अलावा कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन भी जोर लगा रहा है. ऐसे में जानकारों को यहां बड़े उलटफेर के संकेत दिख रहे हैं. इस जिले के चुनावों परिणामों के लाइव अपडेट के लिए यहां जुड़े रहें…

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