मेरी सीट ले लीजिए दीदी! हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को दिया चुनाव लड़ने का ऑफर

हुमायूं कबीर का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक वह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल थे. TMC से अलग होने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई.

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विधानसभा चुनाव 2026 से पहले हुमायूं कबीर ने TMC के खिलाफ जाकर नई पार्टी बनाई थी. उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात भी कही थी. (ANI)

पश्चिम बंगाल की राजनीति में गुरुवार को एक बड़ा और अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिला. कभी ममता बनर्जी के कट्टर विरोधी रहे और हाल ही में अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले हुमायूं कबीर ने अब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को विधानसभा में वापसी का खुला ऑफर दिया है. आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के संस्थापक हुमायूं कबीर ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर उन्हें दुख हो रहा है.कबीर ने ममता बनर्जी को अपनी विधानसभा सीट ऑफर की है.

हुमायूं कबीर ने गुरुवार को एक इवेंट के दौरान कहा, “दीदी आप मेरी सीट ले लीजिए. आप चाहें तो मुर्शिदाबाद जिले की रीजीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं. मैं खुद आपको विधानसभा पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं.” हालांकि, अभी तक ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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विरोधी से समर्थक बनने तक का सफर

हुमायूं कबीर का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि कुछ महीने पहले तक वह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल थे. TMC से अलग होने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बनाई. उन्होंने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया था.चुनाव के दौरान हुमायूं कबीर ने कई मौकों पर ममता सरकार पर तीखे हमले किए थे.

आखिर क्यों दिया यह ऑफर?

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हुमायूं कबीर ने कहा कि राज्य की मौजूदा स्थिति उन्हें परेशान कर रही है. उन्होंने संकेत दिया कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसी वजह से उन्होंने रीजीनगर सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया.

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बयान केवल एक व्यक्तिगत पेशकश नहीं, बल्कि बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का संकेत भी हो सकता है.

रीजीनगर सीट क्यों है खास?

रीजीनगर सीट मुर्शिदाबाद जिले की अहम विधानसभा सीटों में गिनी जाती है. 2026 के विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने इसी सीट से जीत दर्ज की थी. उन्होंने इस क्षेत्र में मजबूत राजनीतिक आधार तैयार किया है. स्थानीय स्तर पर उनका प्रभाव माना जाता है. यही वजह है कि उन्होंने ममता बनर्जी को इसी सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दिया है.

बंगाल की राजनीति में बदलते समीकरण

पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बड़े बदलावों के दौर से गुजर रही है. चुनाव नतीजों के बाद राज्य की विपक्षी राजनीति और TMC नेताओं की भूमिका को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं.TMC में टूट होने के बाद हुमायूं कबीर का यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ सकता है.

बेशक, कभी आमने-सामने खड़े दो नेताओं के बीच इस तरह के मैसेज से बंगाल की राजनीति में नई चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल इस प्रस्ताव को सीधे किसी गठबंधन या राजनीतिक समझौते के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. फिलहाल सबकी नजर इस बात पर है कि ममता बनर्जी इस ऑफर पर क्या रुख अपनाती हैं?

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