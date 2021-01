Ram Mandir: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच (एमआरएम) ने शुक्रवार को कहा कि उसने अयोध्या (उप्र) में राम मंदिर निर्माण के लिए मध्यप्रदेश के मुस्लिम बहुल इलाकों से चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू की है. Also Read - तेलुगु स्टार पवन कल्याण ने राम मंदिर निर्माण में दान किए 30 लाख रुपये

एमआरएम के राष्ट्रीय संयोजक एस के मुद्दीन ने यहां संवाददाताओं से कहा, '' मंच ने अयोध्या (उप्र) में राम मंदिर निर्माण में योगदान के लिए पूरे प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाकों में चंदा इकट्ठा करने की मुहिम शुरू कर दी है.'' उन्होंने कहा, '' हम एक परिवार के हैं. न तो मुसलमान अरब देशों से आए हैं और न ही ईसाई रोम से आए हैं. हम सभी इस देश के मूल निवासी हैं.'' उन्होंने कहा, '' हर समुदाय की पूजा पद्धति अलग है लेकिन हमारे पूर्वज एक ही (हिंदू) थे.''

मुद्दीन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए मुसलमानों को मंदिर निर्माण के लिए योगदान देने पर गर्व होगा. उन्होंने कहा कि चंदा इकट्ठा करने के लिए मंच, विश्व हिंदू परिषद के साथ समन्वय के साथ काम करेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘ विश्व हिंदू परिषद ने 15 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के समन्वय से मंदिर निर्माण के लिए धन एकत्र करने की मुहिम शुरू की है.’’

(इनपुट भाषा)